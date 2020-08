SUA: Cine este adolescentul de 17 ani acuzat de uciderea protestatarilor BLM din Wisconsin / Filmul crimelor

Adolescentul a fost surprins de mai multe înregistrări video în timpul serii. Într-o primă instanță vorbește cu ofițeri de poliție care îi oferă apă. Mai târziu este filmat în timp ce e urmărit de un grup de protestatari, unul din aceștia părând să tragă cu o armă în aer.





Miercuri, acesta a fost arestat la locuința mamei sale din Antioch, Illinois, aflat la 30 de minute distanță de Kenosha, fiind acuzat de omor calificat. Acesta le-a declarat jurnaliștilor că este „meseria” sa să apere clădiri și să ofere asistență medicală protestatarilor.Încă ies la suprafață detalii despre Kyle Rittenhouse, adolescentul în vârstă de 17 ani, dar conturile sale de pe platformele social media indică o fascinație legată de poliție care datează de mai mulți ani.Acesta a postat o fotografie cu rama „Blue Lives Matter” (Viețile Albastre Contează, o referință la culoarea uniformelor polițiștilor americani) - o mișcare care susține fervent forțele de ordine, susținătorii acesteia confruntându-se adesea cu protestatarii Black Lives Matter.Mai multe postări ale sale onorează ofițeri de poliție uciși în timpul serviciului iar acesta a publicat mai multe fotografii cu el purtând uniforme de poliție, fiind un fost membru al unui program pentru cadeți al poliției locale.Armele sunt o altă pasiune a sa, mai multe fotografii arătându-l pozând cu arme, trăgând la țintă și asamblând o armă de asalt. Sub legea federal, precum și legile statelor Wisconsin și Illinois, nicio persoană cu vârsta sub 18 ani nu poate deține sau purta la vedere o armă.Într-un interviu acordat marți seara înainte să deschidă focul asupra protestatarilor, Rittenhouse folosește un limbaj similar cu cel al polițiștilor când îi explică unui jurnalist de ce este înarmat, declarând că: „o parte a meseriei mele este să protejez oamenii. Dacă o persoană este rănită o să fug în calea primejdiei”.Rittenhouse se întoarce să vadă de unde a venit sunetul, moment în care este atacat de o altă persoană. Acesta este momentul în care se pare că adolescentul a împușcat primul bărbat.Următoarele imagini îl surprind alergând în timp ce este urmărit de o mulțime înainte de a cădea la pământ și trage din nou cu arma în timp ce este atacat de unul din protestatari.Una din persoanele lovite de gloanțe cade la pământ și o alta, care are un pistol asupra sa, fuge, părând rănită. Mai multe focuri de armă sunt auzite în timpul acestui incident.După al doilea schimb de focuri Rittenhouse este văzut îndreptându-se către dubele poliției cu armele în aer. Un martor este auzit strigând „tipul ăla tocmai i-a împușcat!” dar mașinile de poliție trec mai departe pentru a ajunge la protestatarii răniți.