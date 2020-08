VIDEO Ce se știe despre confruntarea dintre vehicule militare și elicoptere rusești și blindate americane în Siria

Trump has never complained to Putin over Russia's bounties for murdering U.S. troops, and our President is so weak, the Russians are now deliberately injuring our remaining troops in Syria. https://t.co/0jYUcJCNqh — Dean Gloster (@deangloster) August 26, 2020

In the new episode of "The Hunger Games in #Syria" that set #Russia/n & #US troops on a collision course, military patrols of \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA & \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 face off reportedly near Al-Malikiyah & engage in mutual push-and-cut-off provocations, RUS even use choppers for bigger intimidation pic.twitter.com/PxVyXd7MgL — Maxim A. Suchkov (@m_suchkov) August 26, 2020

#Russian military conducted patrol in the Dêrik countryside yesterday morning.



Let's enjoy #American-#Russia|n game of cat and mouse in #Syria one more time.pic.twitter.com/94nfPa2ZSv — Aryn Habeeb (@ArynHabeeb) August 26, 2020

Consiliul de securitate națională (NSC) al Casei Albe a declarat într-un comunicat că un vehicul rusesc s-a lovit de un blindat american, "rănind echipajul vehiculului".Ministerul rus al Apărării a publicat un comunicat în care susține că a avertizat în avans Coaliția anti-Stat islamic, condusă de Statele Unite, despre deplasarea unei patrule a poliției militare rusești."În ciuda acestui lucru, încălcând acordurile existente, soldații americani au încercat să blocheze patrula rusă", a afirmat ministerul rus al Apărării, care adaugă că patrula militară a "luat măsurile necesare" pentru a pune capăt incidentului și pentru continuarea misiunii.Șeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, a furnizat "explicații complete" în cadrul unei conversații telefonice cu generalul Mark Milley, care conduce Statul Major inter-arme american, a mai spus Moscova.Imagini video postate pe Twitter, aparent filmate de martori și de ruși, arată vehicule și elicoptere rusești care încearcă să blocheze blindate americane, forțându-le ulterior să părăsească zona, în nord-estul Siriei.Potrivit imaginilor, vehiculele par să intre în coliziune și la un moment un elicopter rus zboară foarte jos, de manieră amenințătoare, deasupra blindatelor americane.NSC și Pentagonul nu au precizat numărul soldaților americani răniți în coliziune sau gravitatea rănilor.Purtătorul de cuvânt al NSC, John Ullyot, a declarat că vehiculele americane efectuau o patrulă în cadrul coaliției anti-Daesh.Acesta a precizat că patrula americană a părăsit zona pentru a dezamorsa situația și pentru a evita orice risc de confruntare directă."Acțiuni periculoase și neprofesioniste ca aceasta reprezintă o încălcare a protocoalelor de reducere a riscurilor de conflict, stabilite de SUA și de Rusia în 2019", a adăugat el."Coaliția și SUA nu caută confruntarea cu nicio forță militară națională, dar forțele americane își rezervă în continuare dreptul și obligația de a se apăra în fața acțiunilor ostile", a mai spus acesta.Trupele americane și rusești se regăsesc adeseori în contact în Siria, dar confruntările au fost rare.