Wiener Zeitung: Riscuri mari pentru băncile germane

„În funcţie de durata crizei epidemice, ne aşteptăm ca suspendarea plăţilor, neîndeplinirea obligaţiilor de plată şi scăderea nivelurilor garanţiilor să ducă la o deteriorare a calităţii activelor, la o creştere a împrumuturilor neperformante, la comisione specifice de risc mai mari şi la venituri mai mici”, a declarat Christina Holthaus.Băncile germane sunt cele mai active instituţii financiare din Europa în zona finanţărilor pentru piaţa imobiliară comercială. La nivelul Uniunii Europene, volumul total al împrumuturilor din acest sector a fost estimat la aproximativ 1.600 de miliarde de euro în 2019, din care 27% sunt împrumuturi făcute în bănci germane, a explicat analistul Moody’s.Cele mai vulnerabile zone din industria imobiliară comercială sunt hotelurile, comerţul nealimentar cu amănuntul şi spaţiile de birouri. În timp ce industria turismului este grav afectată de restricţiile de călătorie şi reglementările privind distanţarea fizică, spaţiile de birouri pierd masiv teren în favoarea birourilor organizate la domiciliu. Deşi instituţiile financiare specializate în finanţarea sectorului imobiliar comercial, precum Aareal Bank, Berlin Hyp, Deutsche Hypothekenbank şi Deutsche Pfandbriefbank par să fie cele mai vulnerabile, solvabilitatera ridicată a acestor bănci a atenuat riscul, explică Christina Holthaus. În plus, continuă analistul financiar, programele de ajutor iniţiate de stat vor contribui la ameliorarea efectelor crizei de coronavirus asupra băncilor.Banca germană Erste Group este afectată şi ea de criza epidemică. Recent, banca a raportat o scădere considerabilă de 60% a profitului net în prima jumătate a anului 2020. Cel mai important factor negativ care a influenţat veniturile băncii a fost dezvoltarea costurilor de risc. Rata creditelor neperformante a rămas la un nivel istoric scăzut de 2,4%. Noul director general al băncii, Bernhard Spalt, care a preluat funcţia la 1 ianuarie, estimează că va urma o deteriorare a calităţii în materie de credite, iar pentru sfârşitul primului semestru al anului 2021 Bernhard Spalt preconizează că vor fi mai multe insolvenţe şi falimente.Oricum, în prima jumătate a anului 2020, banca Erste Group a introdus provizioane specifice de risc pentru acoperirea unor potenţiale incapacităţi de plată în următoarea perioadă. Banca a alocat acestor provizioane 675 de milioane de euro.În ce priveşte cota de capital, Erste Group a înregistrat un record de 14,2% la jumătatea anului, comparativ cu anul 2010, când a înregistrat o cotă de capital de 9,2%. „Nu vreţi să vă imaginaţi ce ar fi însemnat să intraţi în actuala criză cu cota din 2010”, a declarat președintele consiliului de administrație al băncii, Stefan Dörfler.„De la izbucnirea crizei de COVID-19, marile agenţii de rating nu au făcut niciun fel de modificări privind ratingul acordat băncii Erste Group. Aşa sunt în prezent şi sunt neschimbate din iunie 2019”, a declarat pentru Wiener Zeitung purtătorul de cuvânt al băncii, Carmen Staicu. „Zona Imobiliare Comerciale (CRE) este, bineînţeles, afectată de efectele crizei de COVID-19 şi este important să monitorizăm continuu riscurile în această zonă, dar lucrurile stau la fel şi în alte zone ale economiei”, a mai spus Carmen Staicu.Criza pandemică şi-a lăsat amprenta şi asupra Raiffeisen Bank International (RBI). În timp ce veniturile operaţionale au crescut rapid an de an, conform preconizărilor, până în luna martie, venitul după impozitare a înregistrat o scădere cu aproape 20%, ajungând la 207 milioane de euro, iar veniturile totale ale grupului au scăzut cu 22%, ajungând la 177 de milioane de euro.Cu toate acestea, RBI are o bază de capital solidă, a declarat directorul general al băncii, Johann Strobl. Managementul lichidităţilor a fost corelat cu incertitudinile generate de criza epidemică, iar în structura bilanţului vor fi luate în considerare şi schimbările privind necesităţile clienţilor. „Suntem, din acest motiv, încrezători că provocările următoare vor fi gestionate bine”, a declarat Johann Strobl.Managementul de risc apare şi în finanţarea de pe piaţa imobiliară comercială. Aşa cum arată cifrele managementului de risc al băncii, numai o foarte mică proporţie a fost acordată clienţilor care au avut o evaluare sub medie, adică 237 de milioane de euro dintr-un total de 5,2 miliarde de euro.