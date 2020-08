Se întâmplă și la alții: Autoritățile din Sydney au cumpărat feriboturi prea înalte pentru podurile din oraș

Navele construite în Singapore și Indonezia urmează să fie date în folosință mai târziu în cursul anului și se laudă cu o punte de promenadă de pe care pasagerii se pot bucura de peisajele din cel mai mare oraș al Australiei. Însă aceștia vor fi nevoiți să se ferească în momentul trecerii pe sub un pod întrucât feriboturile încap la limită pe sub două din podurile de pe râul Parramatta „Chiar dacă se vor putea bucura de puntea superioară în timpul călătoriei, pasagerii vor trebui să se deplaseze pe o punte inferioară în momentul în care se trece pe sub podul Camellia și podul Gaswork”, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului pentru transporturi din din New South Wales.Politicienii opoziției au profitat de achiziția controversată pentru a-l acuza pe ministrul transporturilor din statul australian de cumpărarea unor nave străine „de pe raft” fără a lua în considerare nevoile orașului.„Guvernul recunoaște că navetiștii vor trebui să sară de pe puntea superioară sau să se ferească pentru a evita un pod care vine în direcția lor”, a declarat pentru CNN unul din politicienii de opoziție, adăugând că „li s-a spus de nenumărate ori să construiască aceste lucruri în țară”.Departamentul pentru transporturi al orașului insistă însă că a fost conștient de problema feriboturilor înalte dar că a luat decizia de a le cumpăra oricum