Greta Thunberg se intoarce la școală după un an sabatic

După ce și-a luat un an sabatic în 2019 pentru a apăra cauza climei din întreaga lume, tânăra suedeză Greta Thunberg a anunțat luni să se întoarcă pe băncile școlii, relatează AFP.

„Anul meu sabatic s-a terminat și mă simt atât de bine să mă întorc în sfârșit la școală!”, a scris tânăra de 17 ani pe Twitter alături de o imagine cu ea cu rucsacul în spate, cu mâinile pe ghidonul bicicleteti și afișând un zâmbet.

Nu a specificat în ce unitate - sau în ce oraș - intenționează să își continue educația.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI