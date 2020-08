VIDEO Noi proteste în SUA după ce un bărbat de culoare a fost împușcat în spate de polițiști / Garda Națională a fost mobilizată în Wisconsin

Doi polițiști din statul Wisconsin au fost suspendați luni și a fost deschisă o anchetă, după ce un bărbat de culoare a fost împușcat de mai multe ori în spate duminică, în fața copiilor săi, dând naștere unor noi proteste, relatează Reuters.

Aproximativ 125 de membri ai Gărzii Naționale Wisconsin vor fi mobilizați în Kenosha, Wisconsin, unde a avut atacul, pentru a contracara ceea ce se așteaptă o nouă noapte de demonstrații, relatează Milwaukee Journal.

Jakob Blake, 29 de ani, a fost dus de urgență la spital după ce a fost împușcat duminică după-amiază. Tatăl lui Blake a spus la NBC News că fiul său a ieșit din operație și este stabil.

Un video care circulă pe social-media arată cum Blake, neînarmatm merge pe trotuar și apoi se îndreaptă către locul șoferului unei mașini în timp ce din spate este urmat de doi ofițeri cu armele îndreptate spre el. Când bărbatul deschide portiera, un polițist îl apucă de maieu, îl ține și îl împușca de mai multe ori.

Nu se știe care sunt motivele pentru care poliția a folosit armele, precum nu se știe nici dacă ambii ofițeri au tras sau doar unul.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw