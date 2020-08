Universitatea Princeton va acorda nume de cod studenților chinezi pentru a-i proteja de Beijing

Mai multe din instituțiile de învățământ superior de top din Statele Unite vor eticheta cu avertismente anumite cursuri când universitățile se vor redeschide în toamnă, potrivit Wall Street Journal, pe fondul temerilor că elevii și profesorii ar putea fi puși sub acuzare sub noua legislație adoptată de autoritățile de la Beijing.Studenții chinezi de la Facultatea de științe politice a Universității Princeton vor primi nume de cod pentru a le folosi în loc de nume când își predau temele și dau examene iar Facultatea de business a Universității Harvard le va permite studenților să nu participe la cursurile în care se discută subiecte politice sensibile.Legea se aplică și celor care nu sunt rezidenți ai Hong Kong-ului, sugerând că străinii care susțin independența orașului sau critică administrația de la Beijing ar putea fi arestați și puși sub acuzare când intră în Hong Kong sau China continentală.Aproape 370.000 de studenți chinezi dintre care 7.000 din Hong Kong au studiat la universități din SUA în anul academic anterior, mulți dintre ei alegând cursuri despre politica și legislația din China, aceștia reprezentând cea mai mare comunitate de studenți străini din Statele Unite.„Nu putem să ne autocenzurăm”, a declarat Rory Truex, un asistent universitar de la Priceton, pentru Wall Street Journal, adăugând că „dacă o facem și nu mai predăm din teamă despre lucruri ca Tiananmen sau Xinjiang sau oricare ar fi subiectul sensibil despre care guvernul chinez nu vrea să vorbim, atunci am pierdut”.