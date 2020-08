Obama: Trump nu și-a luat niciodată rolul în serios / Este în joc democrația noastră

Fostul președinte al SUA, Barack Obama, urmează să prezinte miercuri seară o serie de acuzații severe împotriva succesorului său, Donald Trump, care, potrivit acestuia, „niciodată” nu și-a luat rolul în serios, relatează AFP.

"Am sperat, pentru binele țării noastre, că Donald Trump ar putea arăta dorința de a-și lua rolul în serios, că ar putea simți greutatea funcției”, ar trebui să declare Obama, potrivit unor extrase din discursul său ce urmează să fie difuzat în cadrul celei de a doua zile a Convenției democraților. „Dar nu a făcut-o niciodată”, a adăugat el.

"În această seară, vă rog să credeți în capacitatea lui Joe (Biden) și a Kamalei (Harris) de a ne scoate țara din aceste vremuri întunecate și de a o reconstrui mai bine", a adăugat el. "Pentru că asta este în joc astăzi: democrația noastră."

Potrivit unui jurnalist CNN, care a avut și acces, la fragmente ale discursului lui Obama, fostul președinte ar urma să spună că ”Trump nu a arătat vreun interes de a trata președinția mai mult decât ca pe un alt reality show”.

