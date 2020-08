Dilema neașteptată a lui Vladimir Putin în fața revoltelor din Belarus, care nu sunt însă antirusești

"Rușii nu știu pe ce picior să danseze", afirmă Gustav Gressel, de la think-tank-ul european ECFR. "Au ajuns la concluzia că Lukașenko reprezintă fără îndoială un impas, dar ar fi stânjenitor pentru ei dacă această criză se reglează în stradă. Trebuie deci să creeze un proces asupra căruia să dețină controlul".Manifestările nu au pentru moment conotația antirusească pe care au avut-o cele care au răsturnat guvernul pro-rus de la Kiev în 2014, proteste în urma cărora Moscova a invadat Crimeea în numele apărării populației rusofone din Ucraina.Este un element esențial care determină analiștii să nu privilegieze un scenariu asemănător celui din Ucraina. "Situația este totală diferită", crede Anna Maria Dyner, analistă la institutul polonez pentru afaceri internaționale (PISM).În plus, situația este diferită și în Rusia, unde Vladimir Putin, cu o popularitate erodată, se confruntă cu manifestații în extremul orient rusesc, în apropiere de China, după arestarea unui guvernator regional, luna trecută. Pentru moment, Moscova a reacționat cu calm și moderație la aceste proteste în timpul cărora au fost scandate slogane ostile Kremlinului.În Belarus, limba rusă este vorbită pe întregul teritoriu al țării, "nu există sentimente antirusești în societate și Rusia vrea ca acest lucru să continue", arată Dyner.Și, în plus, Lukașenko nu mai are aerul de sfânt la Kremlin, reamintește Gressel."Chiar și sub Lukașencko, Putin nu reușește să obțină ce dorește" în Belarus, subliniază și analistul britanic Nigel Gould-Davies. Rușii "nu mai sunt căsătoriți cu Lukașenko, tatonează", dar "nu sunt deloc pasivi".Rușii sunt temători deoarece "dacă mulțimile încep să-l perceapă pe Putin ca un susținător al lui Lukașenko, sloganele antirusești vor începe să înflorească", notează Stephen Sestanovici, de la think-tank-ul Council on Foreign Relations.Drept urmare, Moscova "caută o soluție", arată Gressel. "Lukașenko este cineva care poate fi înlocuit fără ca Kremlinul să piardă prea mult".Lukașenko și Putin au discutat telefonic în mai multe rânduri săptămâna trecută, iar președintele belarus a afirmat că Rusia i-a promis "ajutor în materie de securitate".Stephen Sestanovici subliniază însă cu Rusia are raporturi bune cu elitele de la Minsk, unde există un consens pentru conservarea relaților bune cu puternicul vecin."Aceste conexiuni și atitudini favorabile îi oferă lui Putin mai multe piste pentru a găsi o tranziție fără Lukașenko", cu atât mai mult cu cât mișcarea de protest nu are un lider clar. Una dintre figurile marcante, Svetlana Tihanovskaia, s-a exilat în Lituania de unde încearcă să unifice nemulțumirea oamenilor, care se regăsește în toate păturile societății belaruse.Dar, pentru moment, nimic nu este exclus, avertizează analiștii, inclusiv recurgerea la forță. "Sunt sigură că Rusia este pregătită pentru toate opțiunile, inclusiv opțiunea militară, chiar dacă aceasta ar fi extrem de costisitoare pentru ea", arată Dyner.