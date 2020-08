LIVETEXT VIDEO Criza din Belarus: UE nu recunoaște rezultatele alegerilor și va impune sancțiuni ”în curând” unui număr ”substanțial” de personalități (Michel) / Protestele continuă / Lukașenko ordonă guvernului să pună capăt manifestațiilor

Uniunea Europeană a spus că nu recunoaște rezultatele alegerilor din Belarus și va impune în curând sancțiuni împotriva celor implicați în fraudarea alegerilor precum și în reprimarea violentă a protestelor, a spus miercuri șeful Consiliului European. Asta, după ce Alexandr Lukașenko a declarat mai devreme că i-a ordonat ministrului de Interne să pună capăt protestelor din capitala Minsk. De asemenea, protestele împotriva puterii continuă, după ce a fost anunțat decesul unui al treilea protestatar.





