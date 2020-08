TikTok îşi relansează bătălia de comunicare împotriva preşedintelui Donald Trump

Reţeaua de socializare TikTok, pe care administraţia Donald Trump o acuză de spionaj, şi-a intensificat luni campania de comunicare prin intermediul unui nou site şi a unui cont Twitter dedicat combaterii "zvonurilor" la adresa sa, informează AFP, citată de Agerpres. "Având în vedere zvonurile şi dezinformarea despre TikTok care proliferează la Washington şi în mass-media, dorim să restabilim adevărul", a anunţat compania pe site-ul său, sub sloganul "ultimul colţ însorit de pe internet". Preşedintele american Donald Trump acuză platforma de luni de zile că fură date ale utilizatorii americani în beneficiul regimului de la Beijing, fără a aduce dovezi.Liderul de la Casa Albă a semnat două ordine executive menite să forţeze ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, să vândă rapid operaţiunile americane ale reţelei, în caz contrar aplicaţia urmând să fie blocată."TikTok nu este disponibil în China. Datele utilizatorilor din SUA sunt stocate în Virginia cu o copie de rezervă în Singapore", a spus compania."TikTok nu a furnizat niciodată date americane guvernului chinez şi nu o va face dacă i se va cere".Într-un context de puternice tensiuni comerciale şi politice în relaţia cu China, preşedintele Donald Trump a adoptat deja măsuri radicale în urmă cu zece zile împotriva TikTok prin interzicerea timp de 45 de zile a oricărei tranzacţii cu un partener american.Vineri, preşedintele SUA a semnat un al doilea ordin executiv pentru a forţa ByteDance să vândă operaţiunile americane ale TikTok în termen de 90 de zile."De aproape un an, am încercat să discutăm cu guvernul SUA pentru a găsi o soluţie", a reacţionat TikTok. "Dar ne-am găsit în faţa unei administraţii care nu acordă nicio importanţă faptelor, nu respectă procedurile legale şi încearcă să se amestece în negocierile dintre companii private".France Presse aminteşte că Microsoft este în negocieri avansate pentru a cumpăra aplicaţia.