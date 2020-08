FT: UE avertizează Londra că va avea mai mult de așteptat până să obțină accesul pe piață după Brexit

Valdis Dombrovskis, vice-președintele executiv al Comisiei Europene. a declarat că, în următoarele luni, Bruxelles-ul nu va putea să-și dea seama dacă Marea Britanie se califică pentru unele drepturi de acces la nivel paneuropean, cunoscute sub numele de ‘prevederi de echivalare‘, din cauză că propriile reglementări ale organizației sunt în schimbare.Această poziție scoate în evidență complicațiile și nesiguranța cu care se va confrunta importantul sector al serviciilor financiare din Marea Britanie după expirarea perioadei de tranziție la sfârșitul acestui an. Atunci când se va întâmpla, ‘pașaportul serviciilor financiare‘ – respectiv dreptul companiilor de a profita de beneficiile pieței unice – va dispărea.Spre deosebire de alte sectoare economice, cele financiare au fost în general lăsate în afara negocierilor dintre UE și Regatul Unit pe tema viitoarelor relații – negocieri care încep marți – din cauză că Bruxelles-ul preferă în schimb un sistem de echivalare unilateral pentru a determina care va fi accesul altor țări.Aproximativ 40 de prevederi de echivalare sunt răspândite prin diverse reguli financiare ale UE, acoperind toate aspectele, de la folosirea platformelor comerciale care nu aparțin UE și până la cele care fac ca imobilele să nu mai depindă de ratele de credit. Aceste reglementări oferă accesul la piață bazându-se pe ipoteza că reglementările financiare ale altor țări sunt la fel de drastice precum cele aplicate în UE.Dar Dombrovskis spune că o recentă schimbare a reglementărilor UE pentru firmele de investiții e încă in lucru și că, în consecință, Bruxelles-ul nu poate să facă o evaluare rapidă a eligibilității Regatului Unit pentru drepturi de acces în zona respectivă.“În unele sectoare, nu vom putea să adoptăm decizii de echivalare... în această zonă, nu toți parametrii UE au fost stabiliți“, a spus Dombrovskis. “Regulile de implementare încă nu au fost stabilite“, a subliniat el. Dombrovskis a mai spus că lipsa acestor echivalente nu înseamnă că firmele din Regatul Unit vor fi lăsate în afara UE, ci înseamnă că forurile de resort din Marea Britanie vor trebui să ajungă la o înțelegere cu omologii lor pa baza unui acord ca de la țară la țară.“Firmele de investiții din Regatul Unit pot beneficia de un asemenea acces printr-un regim național”, a adăugat el.Dar cei care lucrează în City of London avertizează că, pentru firmele de investiții, abordarea ca de la țară la țară va fi chiar mai dificilă decât cea de nivel paneuropean.Julia Smithers Excell, partener la firma de avocatură White&Case din Londra, spune că, pentru firmele de investiții, absența unei decizii de echivalare va însemna pentru sectorul respectiv și mai multe complicații. “Din nefericire, aceste regimuri de ordin național variază în mod considerabil de la un stat membru al UE la altul“, a spus ea.Acest derapaj necesită și mai multe eforturi pe tema echivalenței dintre UE și Regatul Unit, eforturi care sunt deja rămase în urmă – cele două părți au ratat termenul-limită de pe 30 iunie pentru finalizarea examinării echivalenței fiecăreia dintre cele două sisteme de reglementare.Dar Dombrovskis spune că, în general, s-au înregistrat progrese în privința echivalărilor făcute de Regatul Unit, iar acum Marea Britanie a răspuns chestionarelor trimise de comisie, în care se cereau detalii legate de planurile de reglementare ale țării.