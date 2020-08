VIDEO LIVETEXT Marșul Libertății în Belarus: Zecii de mii de oameni cer plecarea ”ultimului dictator” de la putere / Lukașenko acuză NATO că mobilizează militari la granița sa

Zeci de mii de persoane au ieșit în marș pentru a protesta împotriva puterii la Minsk, în timp ce muncitori au fost aduși cu forța pentru o demonstrație pro-guvernamentală, în timp ce președintele Alexander Lukașenko se confruntă cu cel mai mare val de contestare de la sosirea sa la putere în 1994, relatează AFP.

У Барысаве сабралася вельмі шмат людзей! pic.twitter.com/DmsFV40Ef5 — Белсат TV (@Belsat_TV) August 16, 2020

15.55: Membră NATO Lituania nu este o amenințare pentru vecina sa, Belarus, a spus ministrul Apărării Lituaniei.

”Criza din Belarus este una politică, iar orice acuzație făcută de către conducerea Belarusului cu privire la amestecul țărilor străine sau cu privire la amenințările pe care le presupun acestea sunt o încercare de a scăpa de responsabilitate și de a-și justifica acțiunile”, a spus ministrul Apărării din Lituania.

15.50: NATO spune că monitorizează situația din Belarus, libertățile fundamentale trebuie respectate, inclusiv dreptul la proteste pașnice, dar neagă acuzațiile lui Lukașenko.

Belarus Freedom march is the largest gathering in Belarus history! pic.twitter.com/2SwS59qfLS — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 16, 2020





Crowds are literally everywhere in Minsk. People are walking to the obelisk Stela, some are gathering in their neighbouthoods. Cheerful and peaceful, they are holding banners against violence,white-red-white flags,often literally self-made,balloons and flowers. #Belarus pic.twitter.com/BcG9VaAlch — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 16, 2020

”Dragi prieteni, v-am chemat aici nu pentru a mă apăra, ci pentru că, pentru prima dată într-un sfert de secol, puteți apăra independența țării voastre ", a lansat el, sub ovații , din Piața Independenței, unde sunt adunați cel puțin o mie de oameni, potrivit unui jurnalist AFP la fața locului.

Președintele belarus, în vârstă de 65 de ani, a reacționat la dorința opoziției de a organiza o nouă alegere prezidențială, după cea din 9 august, care i-a dat câștigător, dar a ridicat acuzații de fraudă masivă.

„Dacă facem asta, vom intra în râpă și nu ne vom mai întoarce niciodată”, a prezis el, în fața mulțimii care fluturează steagul roșu și verde moștenit din perioada sovietică.

"Au avut loc alegerile, un scor falsificat nu poate fi mai mare de 80%", a spus el, referindu-se la rezultatele oficiale care l-au creditat cu peste 80% din voturi.

#Belarus #Minsk #Gomel

This is a column of state employees going from Gomel to Minsk to a rally in support of Lukashenka. True, people, as usual, were forced to attend this event, under pain of dismissals, deprivation of bonuses and vacations.

Source: МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ pic.twitter.com/naFIOFQ2rQ — Oliver Blank (@OB_Bln) August 16, 2020

Manifestația vine la o zi după convorbirea telefonică pe care Lukașenko a avut-o cu președintele rus Vladimir Putin, care ar fi oferit sprijin substanțial pentru a asigura securitatea țării.





Semne de breșă au apărut duminică și în rândul corpului diplomatic. Ambasadorul Belarus în Slovacia, Igor Leșchenya, și-a declarat solidaritatea cu protestatarii, transmite duminică Reuters.





”Sunt alături de cei care au ieșit pe străzile orașelor din Belarus pentru a demonstra pașinic și pentru a-și face auzită vocea. Poporul din Belarus și-a câștigat acest drept prin suferință”, a spus diplomatul într-un mesaj video publicat de Nasha Niva media.

Lukașenko refuză un nou scrutin și acuză NATO că mobilizează militari la granița de vest a țării„Du-te!” Au scandat protestatarii către șeful statului, mergând pe Bulevardul Independenței din centrul Minskului, potrivit unui jurnalist AFP la fața locului.Lukașenko, prezent la o contramanifestație, face apel la apărarea independenței țării.