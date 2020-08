Trump anunță un „acord de pace istoric” între Israel și Emiratele Arabe Unite / „Israel, de acord să stopeze anexarea de teritorii palestiniene”

Este vorba de un „progres spectaculos”, a mai comentat Trump, calificând această normalizare a relațiilor drept „un acord de pace istoric între doi cei mai mari prieteni ai noștri”.

Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, a evocat la rândul său o „zi istorică” și un „pas decisiv spre pacea în Orientul Mijlociu”.



HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!