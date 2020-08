Trump: „Lui George Washington i-ar fi fost greu să mă bată înainte de a intra ciuma, înainte de ciuma chineză”

„Lui George Washington i-ar fi fost greu să mă bată înainte de a intra ciuma, înainte de ciuma chineză”, a declarat Trump în cadrul unui interviu acordat unui canal radio conservator.„Iar apoi, știți, la fel ca orice altă nație, ca alte țări, când ești lovit, te afectează, și am scăzut puțin. Și apoi am scăzut puțin mai mult dar acum ne ridicăm înapoi la un nivel pe care nu l-am mai văzut”, a declarat Trump.„Adică mergeam, mergeam foarte bine. Arăta bine și apoi am fost loviți de ciumă. Iar acum oamenii respectă modul în care am gestionat-o”, a adăugat președintele american, afirmând că „naviga” înspre victorie.Trump este în spatele contracandidatului democrat, Joe Biden, în state-cheie pentru alegerile din luna noiembrie, potrivit ultimelor două sondaje realizate la nivel național, votanții exprimându-și nemulțumirea față de gestionarea pandemiei de COVID-19 care a ucis peste 160.000 de americani și infectat mai mult de 5 milioane.Președintele Trump a sugerat de asemenea că dacă Biden va câștiga alegerile, cetățenii americani vor trebui să învețe să vorbească mandarină.„Uite, China va deține Statele Unite dacă aceste alegeri sunt pierdute de Donald Trump”, a afirmat acesta, subliniind că „dacă nu câștig alegerile, China va deține Statele Unite. Va trebui să înveți chineză dacă vrei să știi adevărul”.