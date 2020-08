Biden a ales-o pe Kamala Harris drept parteneră în alegeri: Este prima femeie de culoare, propusă pentru rolul de vicepreședinte

Candidatul democrat la alegerile prezidențiale din SUA, Joe Biden, a ales-o pe senatoarea Kamala Harris drept candidat pentru funcția de vicepreședinte, a anunțat Biden pe Twitter, relatează Reuters.

Harris, 55 de ani, devine prima femeie de culoare cu șanse să devină vicepreședinte în SUA.

”Am marea onoare să anunț că am ales-o pe Kamala Harris - o luptătoare neînfricată(...) - drept partenera mea în alegeri”, a scris Biden pe Twitter.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.