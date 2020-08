Suedia: Uciderea unei fete de 12 ani reaprinde dezbaterile privind criminalitatea violentă

O crimă fără făptași

Împușcături în noapte

„Ne este dor de tine și nu te vom uita niciodată”, scrie pe un bilet. „Nu voi uita niciodată lucrurile pe care le-am făcut împreună, sper ca sufletul tău să devină ceva frumos”, notează altul.Incidentul tragic, în care fata a fost aparent victima accidentală a unei răfuieli între bande rivale, a șocat capitala suedeză și reaprins dezbaterea despre rezultatele coaliției conduse de social-democrați în lupta cu criminalitatea violentă.Ministrul de Interne Mikael Damberg a promis mai mult sprijin pentru poliție dar problema pentru el și șeful său, prim-ministrul Stefan Löfven, este că social-democrații se află la putere de aproape șase ani. Pe măsură ce Löfven ajunge la jumătatea celui de-al doilea mandat de premier, votanții și oponenții politici pun sub semnul întrebării capacitatea sa de a-și respecta promisiunea să oprească atacurile armate.„De fiecare dată au fost repetate promisiunile. Problema va fi rezolvată. Suntem pe calea cea bună. Totul va fi bine”, a scris săptămâna trecută într-un editorial Johan Forsell, un parlamentar din partea unuia din partidele de opoziție, notând că „în pofida tuturor anchetelor și conferințelor de presă, numărul de atacuri armate continuă să crească”.Ultimele date ale poliției arată că în capitala Suediei angajamentele guvernului nu s-au transformat în realitate când vine vorba despre acest tip de crime. În primele șase luni din 2020 au avut loc 61 de atacuri armate care au provocat 8 decese și rănirea a 27 de persoane.În aceeași perioadă a anului trecut cifrele arătau 40 de atacuri, 10 decese și 14 persoane rănite.„Suedia se confruntă cu un nivel în creștere de forță letală în conflictele dintre criminali din 2012 iar acesta a crescut la dimensiunea pe care o vedem astăzi”, afirmă Stefan Hector, un șef al poliției din Stockholm.„Astăzi nivelul este destul de stabil dar indiferent dacă este stabil sau nu, ca societate nu putem accepta folosirea armelor de foc și a explozibilor drept arme în aceste conflicte, suntem îngrijorați și ne concentrăm munca și resursele asupra acestui fenomen”, a adăugat acesta.Poliția crede că fata a fost lovită de către gloanțe trase dintr-un Audi alb condus de infractori care aveau drept țintă membri ai unei bande rivale. Nicio arestare nu a fost efectuată iar ofițerii au cerut ajutorul populației pentru găsirea mașinii despre care afirmă că s-ar putea să fi fost furată.Un vehicul care se potrivește descrierii oferite de polițiști a fost descoperit incendiat în nordul Stockholm-ului la câteva zile după atac. Moartea fetei are loc într-o perioadă de îngrijorări sporite despre crimele comise cu violență în Stockholm.Mai devreme, în cursul anului, rezidenții suburbiei Hässelby din nordul capitalei au organizat un marș după o serie de incidente printre care înjunghierea unui adolescent după ce acesta se întorcea de la antrenamentele de hockey și o tentativă de jefuire a unei cafenele de către un bărbat înarmat cu un topor.În jur de 600 de persoane au mărșăluit de la sala de antrenament a echipei de hockey, oprindu-se în afara cafenelei atacate de bărbatul înarmat, ca apoi să se strângă într-un parc din zonă pentru a asculta discursurile liderilor civici și politici locali.„Trebuie să ne asumăm o poziție fermă, trebuie să punem piciorul în prag”, a afirmat după marș organizatorul acestuia, Michael Klomark.„Când ne trimitem copiii la antrenamente de hockey sau orice ar fi, nu vrem să fim nevoiți să ne facem griji că nu vor ajunge acolo în siguranță”, a continuat acesta.Problema ordinii și siguranței publice a căzut cu mult în spatele sănătății în importanța acordată de către votanți pe fondul pandemiei de COVID-19 dar este una care s-a aflat constant printre primele trei îngrijorări ale suedezilor în ultimii ani.Un sondaj realizat recent de către autoritățile locale din Stockholm arată că numărul rezidenților care nu se simt în siguranță în oraș a crescut la cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani.Premierul suedez Stefan LöfvenPentru premierul Löfven presiunea de a schimba lucrurile este în creștere. Încă din 2015 discursurile sale au inclus promisiunea guvernului de a reduce atacurile armate din Suedia.„Familii îngrozite sunt trezite de zgomotul împușcăturilor în timpul nopții”, a declarat acesta unei mulțimi adunate într-un parc din Stockholm în vara acelui an, adăugând că „armele trebuie să dispară de pe străzile Suediei, nimic altceva nu poate fi acceptat”.Însă votanții rămân sceptici cu privire la abilitatea sa de a-și respecta promisiunea, afirmând pentru sondajele de opinie că Partidul Moderat și Democrații Suedezi sunt mai credibili pe problema ordinii și siguranței publice. La doi ani înainte de următoarele alegeri, social-democrații rămân cel mai popular partid dar au scăzut potrivit unui sondaj recent la 27,3% în intenția de vot.În urmă cu trei ani guvernul și-a stabilit o țintă de a crește numărul polițiștilor cu 10.000 până în 2024, o creștere substanțială pentru o instituție care în prezent are 30.000 de angajați. Însă semnele arată că executivul are dificultăți cu respectarea promisiunii.Într-un editorial publicat mai devreme în cursul anului mai multe figuri marcante din poliție au afirmat că multe locuri din instituțiile de învățământ de resort rămân în continuare neocupate.„Una din cele mai mari provocări ale vremurilor noastre este de a echipa și extinde poliția pentru a putea confrunta criminalii care ne afectează societatea”, a declarat ministrul de Interne Damberg după uciderea fetei de 12 ani.Șeful poliției Hector afirmă că creșterea numărului de polițiști va ajuta la consolidarea eforturilor pe termen lung de a reduce criminalitatea violentă și construi pe eforturile recente din orașele specifice care au fost victimele celor mai active rețele criminale.Hector afirmă că închiderea infractorilor în spatele gratiilor și descurajarea altora de la activități infracționale vor avea rolul lor dar că în cele din urmă va fi nevoie de un efort major la nivelul societății.„Pentru poliția suedeză este crucial ca alte părți ale societății să își asume rolul lor în reducerea afluxului de bărbați tineri în activități criminale iar prin asta mă refer la eforturi în școli, reglementări în piața muncii, condițiile de trai și crearea unei speranțe pentru viitor”, a declarat acesta.„Când poliția este implicată adesea e prea târziu”, a concluzionat polițistul suedez.