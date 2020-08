VIDEO SUA: Explozie majoră în Baltimore: Mai mulți oameni, prinși sub dărâmături / Cel puțin un mort

O explozie majoră a distrus mai multe case, omorând cel puțin o persoană și prinzând sub dărâmături cel puțin cinci persoane. Cel puțin trei persoane sunt în stare critică, relatează Reuters.

Trei pacienți, toți în stare critică, au fost salvați de pompieri.

”Mai multe case au explodat. Cel puțin 5 persoane sunt prinse, unii copii”, arată pompierii pe Twitter.

House explosion in Northwest Baltimore. @BaltimoreFire: one woman dead, two people transported to the hospital, 3 homes destroyed. Crews looking for others. @BaltimorePolice say it is a live gas situation. Follow @wbaltv11 for the latest details. pic.twitter.com/pOWOF9DNcO