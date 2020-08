Premieră medicală în SUA: O femeie a primit un al doilea transplant de față

Carmen Blandin Tarleton, a cărei față a fost complet desfigurată în urma unui atac comis de fostul soț, a devenit prima americană și doar al doilea caz înregistrat la nivel mondial de refacere a transplantului după ce acesta a început să eșueze la șase ani după operația inițială.Asistenta medicală în vârstă de 52 de ani se așteaptă să își reia programul obișnuit care a fost dat peste cap când primul transplant a eșuat în urmă cu un an.„Sunt în culmea fericirii”, a declarat femeia pentru Associated Press în cadrul unui interviu telefonic acordat din locuința sa din Manchester, New Hampshire, adăugând că „durerea a trecut”.„Este un nou capitol în viața mea. Am așteptat aproape un an. Sunt cu adevărat fericită, este ce aveam nevoie. Am avut o compatibilitate foarte bună”, a relatat aceasta.Peste 40 de pacienți au trecut prin transplanturi faciale la nivel mondial, 16 din aceștia fiind din Statele Unite însă niciunul din pacienții americani nu și-au pierdut fețele donate până la Tarleton.Însă în 2018 un bărbat francez al cărui sistem imunitar a respins transplantul a primit o nouă față la opt ani după prima operație, medicul care a realizat procedura, dr. Laurent Lantieri de la spitalul Georges Pompidou din Paris afirmând că pacientul „se simte foarte bine”.Dr. Bohdan Pomahac, care a efectuat primul transplant al lui Tarleton, a ezitat să realizeze unul nou fiind în favoarea unei operații de reconstrucție facială. Dar echipa sa a fost convinsă de beneficiile unui al doilea transplant după ce Tarleton le-a descris cât de mult i-a îmbunătățit viața primul.„Ea chiar și-a dorit să mai încerce încă odată”, a declarat dr. Pomahac, cel care a condus operația chirurgicală de 20 de ore la care a participat o echipă de 45 de cadre medicale.Medicii au înlăturat vechiul transplant și au pregătit nervii și vasele de sânge din gât pentru realizarea conexiunii chirurgicale înainte de transplantarea feței, fiind așteptat ca Tarleton să își recapete funcțiile senzoriale și motrice în următoarele luni.Spre deosebire de primul transplant de această dată donatorul a fost considerat o compatibilitate mult mai bună. 98% din donatori fiind incompatibili în cazul femeii din cauza rănilor avute în urma atacului.„Sunt foarte optimist acum și sper că va rezista mai mult decât primul transplant”, a declarat dr. Pomahac care a descris compatibilitatea ca „miraculoasă”.Tarleton a suferit arsuri pe mai mult de 80% din suprafața corpului și a orbit în 2007 după ce soțul acesteia a bătut-o cu o bâtă de baseball și a turnat sodă caustică peste ea fiindcă credea că se întâlnește cu un alt bărbat.