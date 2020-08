Casa Albă s-a interesat dacă fața lui Trump poate fi adăugată Muntelui Rushmore

Așa că atunci când președintele american a mers în Dakota de Sud în luna iulie pentru festivitățile de celebrare a Zilei Independenței, guvernatoarea Kristi Noem i-a prezentat o machetă de un metru cu Muntele Rushmore care avea și fața lui Trump inclusă.Cererea pare cu atât mai bizară întrucât gestionarea Muntelui Rushmore cade sub atribuțiile guvernului federal, nu a autorităților locale, iar Serviciul Național pentru Parcuri a anunțat în mai multe rânduri că nu pot fi efectuate modificări monumentului, afirmând că instabilitatea structurală a acestuia ar face orice nouă adiție periculoasă.Într-un interviu acordat în 2018 guvernatorul Noem a declarat că Trump i-a spus că este „un vis” de-al său să fie sculptat în munte. Aceasta a relatat că în timpul unei vizite la Casa Albă președintele american i-ar fi spus:„Kristi, haide încoace. Dă mâna cu mine”, Noem relatând că „Am dat mâna cu el și i-am spus 'Domnule președinte, ar trebui să veniți în Dakota de Sud la un moment dat. Avem Muntele Rushmore' iar el mi-a zis 'Știi că este visul meu să am fața pe Muntele Rushmore? Am început să râd. El nu râdea așa că era cât se poate de serios'”.Președintele Trump a sugerat de mai multe ori în ultimii ani că mandatul său ar putea fi egal sau chiar mai bun decât cele ale președinților din trecut, afirmând într-una din instanțe că ar fi un președinte „mult mai mare” decât fostul președinte republican Ronald Reagan.