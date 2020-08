Financial Times: De la erou la paria: exilul lui Juan Carlos stârnește indignare în Spania

Declinul lui Juan Carlos a început în aprilie 2012, în timpul unei partide de vânătoare din Botswana, când a alunecat de pe o treaptă și a suferit o fractură la șold, scrie The Financial Times, preluat de agenția Rador. Detaliile nedezvăluite până acum despre acest voiaj care a costat €40.000 – plătit de un om de afaceri saudit pentru rege, amanta sa și copilul acesteia – au provocat indignare tocmai într-o perioadă în care spaniolii aveau de suferit în urma crizei financiare semnalate la nivel mondial. Peste câteva zile, regele spaniol și-a cerut scuze: “Îmi pare rău. Am făcut o greșeală”.





Săptămâna aceasta, după o serie de controverse și de acuzații, Juan Carlos a prezentat o nouă scuză, sub forma exilului. Fostul monarh urma “să părăsească Spania” date fiind “repercusiunile publice pe care le generează anumite evenimente din trecut ale vieții mele private”, a scris el într-o declarație.







A fost o cădere rapidă în dizgrație a unui om considerat pe vremuri drept arhitectul și salvatorul democrației Spaniei. În ultimul deceniu, am constat o serie de fisuri ale unui fenomen pe care scriitorul Javier Cercas l-a calificat drept “tabu-ul regelui” - un tabu care a făcut ca instituțiile importante de presă din Spania să ocolească poveștile neplăcute despre monarhie. “Am trecut de la a nu spune nimic rău despre rege la a-l condamna fără judecată”, spune dl Cercas.





În deceniile care au urmat după sfârșitul dictaturii lui Francisco Franco, în 1975, Juan Carlos a fost regele care a întrunit așteptările democraților, devenind un vajnic apărător al tinerei democrații spaniole.





Deși fusese crescut de Franco însuși de la vârsta de 10 ani – conform unui acord semnat cu tatăl său din exil – el a readus laolaltă partidele politice ale Spaniei, astfel încât ele să asigure tranziția spre o monarhie parlamentară, culminând cu Constituția din 1978. Trei ani mai târziu, el a parat o lovitură de stat militară.





“Domnia sa a început având o reală slăbiciune. Singurul ’drept’ pe care Juan Carlos îl avea de a fi rege se datora faptului că el era succesorul numit de Franco”, afirmă istoricul Paul Preston, autorul biografiei lui Juan Carlos, intitulată ‘A People‘s King‘ (Un rege al poporului).





“Dar ulterior, grație uluitoarei sale lucidități și curajului său, marea contribuție a lui Juan Carlos la crearea și apărarea democrației a fost aceea că el a transformat Spania nu atât într-o țară monarhistă cât într-una‘juancarlistă’ ”.





Totuși criza financiară mondială și cea a datoriilor din Zone Euro, urmată de ancheta din 2011 cu privire la afacerile lui Iñaki Urdangarin, ginerele lui Juan Carlos, - care a fost condamnat, iar acum se află la închisoare – au făcut ca protecția presei se se prăbușească.





În urma regulatelor dezvăluiri despre relațiile regelui cu Corina zu Sayn-Wittgenstein, invitata sa din Botswana, și a darurilor scumpe oferite din monarhii din Golful Persic, sprijinul populației față de monarhie a început să scadă. Potrivit unui sondaj efectuat de serviciul CIS din Spania, încrederea în monarhie a scăzut dela 7,5% în 1995 la 3,7% în 2013. În 2015, având în vedere că încrederea se îndrepta spre o scădere-record, CIS nu a mai pus această întrebare.





Pe măsură ce ancheta înaintează, Felipe VI a căutat să se delimiteze de tatăl său, printre altele, renunțând la orice moștenire care “ar încălca legea sau criteriile de corectitudine și integritate”. Juan Carlos a fost totodată scos de pe ștatul de plată al palatului.





Dar chiar și plecat, Juan Carlos tot provoacă probleme. Speculațiile pe tema locului în care s-ar afla sunt dintre cele mai variate. Potrivit unor ultime informații, el s-ar afla într-un hotel de lux din Abu Dhabi. În această săptămână, grupările pro-republicane sprijinite de partidul Podemos, de stânga, au protestat în Pamplona și în alte orașe din Țara Bascilor scandând lozinci precum “Afară cu Bourbonii, afară cu monarhia”.





Deși premierul socialist Pedro Sánchez și-a exprimat sprijinul față de monarhie, afirmând că “oamenii sunt cei judecați, și nu instituțiile”, liderul partidului Podemos, Pablo Iglesias, partenerul său de coaliție, a spus că “fuga nu face cinste” unui șef de stat.