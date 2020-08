Puţine speranţe să mai fie găsiţi supravieţuitori sub ruinele din Beirut (armata)

Speranţa de a găsi supravieţuitori sub ruinele din portul din Beirut la cinci zile după explozia devastatoare care a lovit capitala libaneză s-a diminuat, a anunţat duminică armata libaneză, citată de France Presse și preluată de Agerpres. După mai multe zile de "operaţiuni de căutare şi salvare, putem spune că am terminat prima etapă, cea de-a oferi posibilitatea de a regăsi oameni în viaţă", a indicat colonelul Robert Khouri, comandantul unui regiment de geniu, într-o conferinţă de presă. "Continuăm să avem speranţe, dar în calitate de personal tehnic care lucrează pe teren putem spune că această speranţă de a regăsi persoane în viaţă se diminuează", a adăugat el.Potrivit lui, "echipele care lucrează la căutarea supravieţuitorilor consideră munca lor terminată"."Alte echipe vor continua să participe împreună cu noi la operaţiuni de evacuare a resturilor clădirilor şi la operaţiuni de căutare" a corpurilor, a continuat colonelul.Deflagraţia de marţi de o violenţă neobişnuită a fost provocată, potrivit autorităţilor, de 2.750 tone de nitrat de amoniu stocate de şase ani în portul Beirut "fără măsuri de precauţie", conform mărturiei premierului Hassan Diab.Ea a provocat un crater cu o adâncime de 43 de metri, potrivit unei surse de securitate.Tragedia s-a soldat cu cel puţin 158 de morţi şi circa 6.000 de răniţi, conform unui bilanţ oficial. Douăzeci de persoane sunt în continuare date dispărute, indică surse din cadrul Ministerului Sănătăţii."Am lucrat mai întâi pe baza unor informaţii pentru a încerca să ajungem la sala de comandă a silozurilor" de cereale, alături de punctul exploziei, unde echipele de intervenţie sperau să găsească vreo zece persoane, poate între ruine, a indicat colonelul Vincent Tissier, şeful echipei de securitate civilă franceză, în conferinţa de presă."Am lucrat 48 de ore non-stop. Din nefericire, nu am găsit victime în viaţă", a precizat el, adăugând că cinci corpuri au fost scoase de sub dărâmături în cooperare cu alte echipe.