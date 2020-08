VIDEO Belarus: Manifestație de susținere pentru Tihanovskaia, opozanta lui Lukașenko la prezidențiale

Cel puțin 5.000 de oameni s-au adunat joi seară la Minsk pentru a o sprijini pe Svetlana Tihanovskaia, candidată la alegerile prezidențiale și principalul rival al președintelui Alexandr Lukașenko într-un scrutin extrem de contestat, relatează AFP.

#Belarus #Minsk



Incredible! Tsikhanouskaya's supporters attend the pro-government event after Tsikhanouskaya was forced to cancel her big rally at the last minute and she invited her supporters to meet there instead. Not going quite as planned for Lukashenka! pic.twitter.com/7J1En6lL8w