Luare de ostatici în Franța: Un bărbat înarmat s-a baricadat într-o bancă

În acest moment nu a fost raportată nicio victimă, iar potrivit Reuters, un ostatic a fost eliberat.

Une prise d’otage est en cours dans un local de banque à #LeHavre. Le Raid et la BRI sont actuellement sur place. L’assaillant serait lui equipé d’une arme de poing. Photo by @afpfr et @Interieur_Gouv. pic.twitter.com/uAXW5Q7loQ