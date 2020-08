UPDATE Șase persoane au fost luate ostatice inițial, dar potrivit unei surse din poliție două persoane au fost deja eliberate.

Suspectul are 34 de ani și este cunoscut ca având suferințe mintale.

În acest moment nu a fost raportată nicio victimă.

Potrivit Le Parisien, bărbatul este cunoscut poliției pentru infracțiuni de drept comun.

Acesta ar fi evocat situația copiilor palestinieni.

Une prise d’otage est en cours dans un local de banque à #LeHavre. Le Raid et la BRI sont actuellement sur place. L’assaillant serait lui equipé d’une arme de poing. Photo by @afpfr et @Interieur_Gouv. pic.twitter.com/uAXW5Q7loQ