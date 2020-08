O instanță din Pakistan a decis că o fată creștină de 14 ani este căsătorită legal cu bărbatul care a răpit-o

Într-un caz care a readus în atenția publică persecutarea minorității creștine din Pakistan, Înalta Curte din Lahore a decis marți că Maira Shahbaz s-a convertit în mod voluntar la islam și s-a căsătorit cu Mohamad Nakash.Fata și familia ei susțin că aceasta a fost răpită de către bărbat și doi complici în luna aprilie a acestui an în apropierea locuinței familiei din orașul Faisalabad.Maira va fi nevoită să se întoarcă la casa soțului său din adăpostul în care a fost plasată temporar dacă hotărârea instanței nu va fi întoarsă. În jur de 1.000 de femei creștine și hinduse sunt răpite în fiecare an în Pakistan și de regulă forțate să se convertească la islam, potrivit Mișcării pentru Solidaritate și Pace.Nakash, care este deja însurat, a încercat să pretindă că fata are 19 ani dar acest lucru a fost respins de către judecători după ce familia fetei a depus certificatul de naștere al acesteia care arată că este minoră, magistrații hotărând plasarea Mairei într-un adăpost pentru femei până la finalizarea investigației.Însă decizia a fost întoarsă marți de către o instanță superioară, avocatul fetei susținând că 150 de prieteni și membri ai familiei bărbatului au venit la proces.„Este incredibil. Am asistat astăzi la o judecată islamică. Argumentele pe care le-am prezentat au fost foarte solide și coerente”, a declarat avocatul acesteia.„Prin această decizie nicio fată creștină din Pakistan nu este în siguranță”, a declarat și un activist al comunității creștine care constituie aproximativ 2% din populația totală a țării majoritar musulmane, creștinii pakistanezi fiind tot mai des victimele discriminării, intoleranței și violenței în ultimii ani.Maira a părăsit sala de judecată în lacrimi iar mama sa a refuzat să ofere declarații presei imediat după aflarea verdictului dar a anunțat ulterior că intenționează să meargă până la cea mai înaltă curte a țării pentru a-și aduce fiica înapoi acasă.