VIDEO Mireasa din Beirut povestește momentul terifiant al exploziei: „A fost ca o scenă de coșmar. Mă întrebam ce se întâmplă, voi muri?”

Radiantă într-o rochie albă, mireasa libaneză de 29 de ani, Israa Seblani, zâmbea și poza pentru videoclipul de nuntă când suflul exploziei din capitala Libanului aproape că a doborât-o.

Seblani, care este medic în Statele Unite, a ajuns în Beirut în urmă cu trei săptămâni pentru nuntă. I-a ajutat pe răniții din apropierea sa, înainte de a fugi din piața în care se afla.La o zi după eveniment, ea și sotul său, Ahmad Subeih, un om de afaceri din Beirut, încă procesează ce s-a întâmplat.„M-am pregătit două săptămâni pentru ziua cea mare și am fost fericită ca orice altă fată: mă căsătoresc. Părinții mei vor fi fericiți să mă vadă în rochia de mireasă, voi arăta ca o prințesă”, a povestit ea pentru Reuters.„Ce s-a întâmplat în timpul exploziei, nu există cuvinte să pot explica. Am fost șocată, mă întrebam ce se întâmplă, voi muri, cum voi muri?”, a adăugat ea.„Zona în care mă aflam - în câteva secunde - s-a transformat dintr-un loc frumos într-un oraș fantomă plin de praf, în care oamenii strigau și sângerau", a declarat Seblani și pentru CNN. „A fost ca o scenă de coșmar”, a mai spus ea.„Suntem încă în stare de șoc ... Nu am auzit niciodată nimic similar cu sunetul acestei explozii”, a completat-o soțul său.