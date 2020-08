Un fost inginer Google a fost condamnat la închisoare după ce a furat secrete comerciale în valoare de 179 de milioane de dolari

Judecătorul William Alsup a declarat că o sentință mai scurtă ar fi dat „o undă verde fiecărui viitor inginer genial să fure secrete comerciale”, magistratul în vârstă de 75 de ani declarând că fapta lui Lewandowski reprezintă „cea mai mare infracțiune comercială pe care am văzut-o vreodată”.Fostul inginer Google a transferat peste 14.000 de fișiere ale companiei pe laptopul personal, printre care și termene de dezvoltare sau designuri de produse înainte de a părăsi gigantul tech și în timp ce își negocia angajarea la Uber, unde a condus pentru scurt timp divizia de mașini autonome a companiei.Uber l-a concediat pe Levandowski în 2017 și apoi a ajuns la o înțelegere în afara instanței cu Alphabet, compania care deține Google, însă disputa dintre cele două companii este încă în derulare.Lewandowski a cerut dreptul să își declare falimentul personal în luna martie a acestui an după ce o instanță l-a obligat să plătească 179 de milioane de dolari Google pentru acțiunile sale.Google a cerut luna trecută unui judecător să respingă argumentele Uber care susține că nu este responsabilă de plata sumei sub vechiul contract pe care l-a avut cu Lewandowski.