VIDEO Noi imagini cu momentul arestării lui George Floyd: bărbatul plânge și imploră polițiștii să nu îl împuște

Înregistrarea video publicată de Daily Mail a fost obținută după ce a fost depusă ca probă în instanță de avocatul lui Thomas Lane, unul dintre polițiștii acuzați de uciderea lui Floyd.Imaginile filmate de pe un laptop pe care sunt derulate înregistrările camerelor de umăr ale polițiștilor care l-au arestat pe afro-american arată momentul inițial al interacțiunii dintre acesta și ofițerii sosiți la fața locului după ce Floyd a fost reclamat că a încercat să plătească folosind o bancnotă falsă.Înregistrarea de 8 minute începe cu ofițerii apropiindu-se de George Floyd în timp ce acesta stătea în mașina sa, polițiștii ordonându-i acestuia să își țină mâinile la vedere.Floyd pare agitat și își cere scuze imediat dar inițial nu urmează instrucțiunile polițiștilor de a-și arăta mâinile.Drept răspuns Lane își scoate pistolul și îl țintește asupra bărbatului iar Floyd se conformează ordinului, punându-și mâinile pe volan și spunându-le ofițerilor că îi pare rău și întrebându-i cu ce a greșit.Afro-americanul începe să plângă și spune că a fost împușcat anterior și îl imploră pe Lane să nu îl împuște.„Vă rog nu mă împușcați domnule ofițer”, spune Floyd.Bărbatul este apoi scos din mașină și încătușat iar Kueng, unul din ofițerii implicați în arestarea sa, poate fi auzit spunându-i să nu mai opună rezistență.Înregistrarea video îi arată pe cei doi ofițeri conducându-l pe Floyd înspre mașina lor și în timp ce încearcă să îl convingă să stea pe bancheta din spate acesta pare să devină disperat.„Vă rog, sunt claustrofob”, spune acesta, cerându-i lui Lane să rămână cu el.„O să mor aici. O să mor omule. Și numai ce am avut COVID, nu vreau să mă întorc la aia”, continuă bărbatul. O autopsie din luna iunie a confirmat că Floyd a fost testat pozitiv cu coronavirusul dar a concluzionat că boala nu a avut un rol în decesul acestuia.În cele din urmă Derek Chauvin și Tou Thao, ceilalți doi polițiști puși sub acuzare pentru uciderea lui Floyd, apar la fața locului și ajută cu punerea lui Floyd în mașina de poliție dar acesta reușește să iasă pe cealaltă parte a vehiculului.Ofițerii îl pun apoi pe Floyd la pământ iar acesta poate fi auzit spunând în mod repetat că nu poate să respire.„Numai ce am avut COVID, nu pot să respir”, spune Floyd înainte de întreruperea înregistrării video.În momentele ce au urmat Derek Chauvin a îngenuncheat pe gâtul lui Floyd timp de aproape 8 minute înainte ca acesta să moară.Toți cei patru ofițeri implicați în arestarea sa au fost concediați de către departamentul de poliție din Minneapolis în ziua următoare și puși sub acuzare de către procurorii americani în legătură cu moartea lui George Floyd.