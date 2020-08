VIDEO ​Cine este Svetlana Tihanovskaia, femeia care a devenit simbolul schimbării în ultima dictatură din Europa, Belarus

A intrat în cursă după ce soțul său Serghei, un vlogger cunoscut, a fost aruncat în închisoare în mai, după ce anunțase că va candida la alegerile prezidențiale împotriva lui Lukașenko.























În câteva săptămâni, această profesoară de engleză a ieșit din anonimat pentru a deveni rivalul numărul 1 al celui care conduce cu o mână de fier fosta republică sovietică de 26 de ani, fără a permite niciodată apariția celei mai mici forțe a opoziției.Această femeie brunetă de 37 de ani nu avea ambiția de a conduce țara cu 9,5 milioane de locuitori și renunțase la carieră pentru a-și îngriji fiul cel mai mare, născut surd.Tihanovskaia a decis atunci să preia lupta "din dragoste" pentru soțul său pe care îl întâlnise în urmă cu 16 ani, când ea era studentă iar el patronul unui club de noapte din orașul Mozyr.A reușit să strângă zecile de mii de semnături necesare iar comisia electorală i-a validat candidatura, spre surpriza generală, în condițiile în care candidatura altor doi opozanți, considerați mai serioși, fusese respinsă.Tihanovskaia se prezintă ca o "o femeie normală, o mamă, o soție" care duce această luptă din datorie, în ciuda amenințărilor care au determinat-o să-și trimită în străinătate fiica de 5 ani și fiul de 10 ani."Renunț la viața mea liniștită pentru (Serghei), pentru noi toți. M-am săturat să trebuiască să îndur totul, am obosit să tac, am obosit să-mi fie frică. Voi?", a spus ea, la Minsk, în fața unei mulțimi de zeci de mii de oameni, în 30 iulie.Soțul său, acuzat de multiple infracțiuni, considerate motivate politic de partizanii săi, este în continuare în închisoare. Acum el este acuzat și că a încercat să organizeze o revoltă cu mercenari ruși. Mulți alți opozanți au cunoscut o soartă similară la apropierea alegerilor.Programul Svetlanei Tihanovskaia rămâne vag, cu excepția promisiunilor de eliberare a prizonierilor politici, organizarea unui referendum constituțional și noi alegeri libere.Relația cu Rusia, marele aliat al Belarusului, dar cu relații considerabil tensionate în ultima perioadă, este un subiect asupra căruia nu discută in extenso.Pentru partizanii săi, Sveta a devenit un simbol. The Village, un site de știri din Belarus, vorbește de o "Ioana d'Arc accidentală".La început ezitantă în aparițiile publice, a câștigat în prestanță, impresionând prin două intervenții televizate în care a denunțat derivele și minciunile regimului autoritar."În mod neașteptat, primul său discurs televizat a fost puternic, fără note false sau puncte slabe", notează ziarul de opoziție Nacha Niva.Stilul său simplu, direct, este gustat de numeroși oameni și se situează la antipozi față de atitudinea efervescentă a soțului său.Această imagine de forță liniștită a fost construită de Svetlana Tihanovskaia cu ajutorul altor două femei, cu care formează un trio cu un aer proaspăt și în opoziție cu stilul macho cultivat de președintele de 65 de ani. Fostul șef de fermă din epoca sovietică se afișează frecvent în uniformă militară și este adeseori înconjurat de tinere femei.Acestea sunt Maria Kolesnikova, fosta șefă de campanie a unul alt opozant închis, fostul bancher Viktor Babaryko (care a condus o filială bancară a Gazprom), și Veronika Tsepkalo, soția unui critic al regimului care s-a exilat împreună cu copiii la Moscova.Fiecare a adoptat un gest: pumnul ridicat pentru Tihanovskaia, mâinile în dreptul inimii pentru Kolesnikova și degetele în formă de "V" pentru Tsepkalo. Trei simboluri care au devenit afișul acestei campanii în afara normelor obișnuite.În fața celor trei femei, mulțimile de oameni cântă o melodie care a devenit imnul lor: "Haideți să dărâmăm această închisoare. Niciun zid nu trebuie ridicat aici".