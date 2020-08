Trump: TikTok va trebui să fie vândut înainte de jumătatea lunii septembrie pentru a putea continua să opereze în Statele Unite

Donald Trump a declarat luni că foarte populară rețea socială TikTok, deținută de compania chineză ByteDance, ar trebui să fie vândută înainte de jumătatea lunii septembrie pentru a continua să funcționeze în Statele Unite, potrivit AFP."Se va închide pe 15 septembrie, cu excepția cazului în care Microsoft sau o altă companie nu va putea să o cumpere și să intre în afacere", a declarat președintele american reporterilor. Reprezentanții Microsoft spun că discută achiziția operațiunilor americane ale TikTok de la proprietarul chinez, în ciuda rezervelor președintelui Donald Trump, scrie Financial Times.Grupul american de tehnologie a mai spus că „s-a angajat să achiziționeze TikTok sub rezerva unei revizuiri complete a sistemelor de securitate, achiziția urmând să ofere beneficii economice adecvate Statelor Unite, inclusiv Trezoreriei Statelor Unite”.Declarația, a relevat, de asemenea, că tranzacția potențială ar include afacerile TikTok din Canada și operațiunile din Australia și Noua Zeelandă. Şefa sucursalei americane a TikTok, Vanessa Pappas, a declarat că platforma intenţionează să rămână în SUA , după ce preşedintele Donald Trump a anunţat că nu exclude varianta interzicerii acestei populare reţele de socializare, informează AFP citată de Agerpres."Am primit valul vostru de sprijin şi vrem să vă mulţumim. Nu intenţionăm să plecăm", a insistat ea într-un videoclip destinat utilizatorilor aplicaţiei."Vreau să mulţumesc milioanelor de americani care folosesc zilnic TikTok, aducând creativitate şi bucurie vieţii noastre de zi cu zi", a mai spus Vanessa Pappas. Ea s-a declarat "mândră" de cei 1.500 de angajaţi americani şi de cele "10.000 de locuri de muncă suplimentare pe care le vom crea în această ţară în următorii trei ani".”Suntem aici pentru a rămâne. Continuaţi să vă faceţi auzită vocea aici şi haideţi să susţinem în continuare TikTok!", a îndemnat Vanessa Pappas.Platforma ”americană, care aparţine grupului chinez ByteDance, este suspectată de Washington că transmite autorităţilor chineze datele utilizatorilor, acuzaţie pe care compania a respins-o mereu în mod ferm.Recent, ByteDance s-a oferit să vândă sucursala americană a TikTok, conform încurajărilor SUA, potrivit informaţiilor apărute în ziarul New York Times.