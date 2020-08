Estonia va acorda vize nomazilor digitali

Începând cu data de 1 august, Estonia acceptă cereri pentru vize digitale. Ţara doreşte să atragă în acest fel rezidenţii non europeni care lucrează de la distanţă pentru companii străine, notează Euronews, citată de Rador. La Tallin se pot găsi uşor spaţii de lucru partajate, în incinta fostelor fabrici sovietice. Viza acordată nomazilor digitali le permite să rămână în ţară timp de 12 luni, plus le dă dreptul de a călători 90 de zile în Europa. Programul e-Residence a atras 70.000 de persoane şi a permis statului să câştige 41 de milioane de euro, din 2014 şi până în prezent.







Insulele Barbados, Portugalia şi Republica Cehă au lansat şi ele oferte similare, care se adresează însă în principal liberilor profesionişti. Estonia este una dintre primele ţări din lume care extinde oferta şi pentru angajaţii companiilor străine.







"Persoanele care fac acelaşi tip de activitate ca mine, pot lucra din orice parte a lumii. Eu trăiesc acum la Singapore şi lucrez de un an ca nomad digital, însă mi-ar place să schimb locul şi, cum nu am un birou în Europa, ideea mă atrage", spune Vivian Dsouza, specialist IT.





"Având în vedere că suntem o ţară mică, avem nevoie de mai multe persoane pentru a consolida economia, dar şi de mai mulţi rezidenţi", spune Otto Vatter, directorul programnului e-Residence."Conform legii actuale, nomadul digital este o persoană care lucrează de la distanţă", clarifică Ruth Annus, director la Ministerul de interne.În timpul pandemiei, multe persoane au avut experienţa telemuncii, ceea ce înseamnă ca Estonia ar putea creşte numărul rezidenţilor."Dintr-odată avem milioane de persoane care ştiu că pot lucra de la distanţă, spune Karoli Hindriks, CEO talent reloction company Jobbatical. Iar angajatorii ştiu şi ei acest lucru. Aşa că mă aştept la o explozie a numărului persoanelor care vor lucra ca nomazi digitali".Potrivit estimărilor făcute înaintea pandemiei, Estonia speră să atragă anual 2.000 de persoane.