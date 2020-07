Spionaj în Vatican, hackerii chinezi s-au infiltrat în serverele Papei

Un mesaj-troian, folosind o scrisoare (adevărată) a secretarului de stat. Conform unei reconstituiri detaliate a unei companii americane, hackerii din Beijing au piratat serverele în luna mai, în timpul negocierilor delicate pentru restabilirea relațiilor diplomatice, scrie Il Corriere della Sera.





O scrisoare de condoleanțe pentru moartea unui episcop chinez, semnată de cardinalul Pietro Parolin și trimisă prin e-mail către Holy See Study Mission din Hong Kong.



Potrivit companiei americane de monitorizare privată Recorded Future, e-mailul conținea un malware introdus de hackerii chinezi din gruparea RedDelta. După ce Hong Kong-ul a muşcat din momeală, pare că în luna mai, hackerii s-ar fi infiltrat în serverul Vaticanului, în timpul negocierii dintre Sfântul Scaun și China pentru reînnoirea acordului secret privind numirea episcopilor chinezi.Holy See Study Mission de la Hong Kong este considerată una dintre cele mai strategice misiuni ale Vaticanului din lume: acționează ca un birou de legătură cu eparhiile catolice din cele 33 de provincii din Republica Populară Chineză.



E-mailul trimis arhiepiscopului Javier Corona Herrera a fost semnat de arhiepiscopul Edgar Peña Parra, înlocuitor al Secretariatului de Stat al Sfântului Scaun. Predecesorul arhiepiscopului Corona Herrera în misiunea de studiu din Hong Kong, croatul Ante Jozic, a fost foarte activ în negocierea cu Beijingul. Raportul Recorded Future, o companie privată americană cu sediul în Massachusetts, a fost publicat în New York Times, iar acum este postat pe site-ul Recorded Future.



O operaţiune foarte sofisticată, spun analiștii americani: dosarul electronic conținea o scrisoare cu antetul Secretariatul de Stat și un mesaj de condoleanțe pe care cardinalul Parolin (responsabil pentru diplomația Vaticanului) chiar l-ar fi putut scrie. Dacă scrisoarea utilizată pentru a da credibilitate e-mailului spionilor chinezi este autentică, va fi necesar să se stabilească cum a ajuns în mâinile hackerilor RedDelta de la Beijing.



Raportul întocmit de Recorded Future nu este doar tehnic, ci și foarte politic.Acesta urmărește lunga negociere între Sfântul Scaun și Partidul Comunist Chinez pentru a rezolva problema numirii episcopilor în China. Acordul provizoriu a fost semnat în 2018, iar condițiile au fost ţinute secrete. Un subiect despre care a scris recent în Corriere Massimo Franco, amintind că acesta va expira în septembrie, însă ar trebui prelungit și renegociat în 2021.



Recorded Future susține că intruziunea în serverul Vaticanului are ca scop furtul secretelor diplomatice în contextul noii negocieri.Revelația soseşte în mijlocul confruntării dintre Washington și Beijing, imediat după ce FBI-ul a denunțat enorma agresiune a spionajului chinez în Statele Unite. Desigur, distincția diplomatică dintre Sfântul Scaun și Partidul Comunist nu este văzută bine de către Mike Pompeo, care incită „lumea liberă” să construiască un zid împotriva lui Xi Jinping și a tovarășilor săi.



Cu toate acestea, potrivit New York Times, „nu există indicii care să ateste că administrația Trump este implicată în raportul privat privind atacurile cibernetice împotriva Vaticanului”.Consluzia Recorded Future este că atacul a fost condus de RedDelta, un grup de hackeri susținut de statul chinez. Aceeași tactică ar fi fost folosită și în alte operațiuni identificate în trecut. În cazul Hong Kongului, au fost descoperite însă noi tehnici și coduri care îngreunează identificarea sursei.



Miercuri, la Beijing, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, în timpul unui briefing cu presa, a declarat că China „este un ferm apărător al ciber-securității” și a adăugat că pentru a face acuzații, „ar trebui aduse dovezi ample, în loc de simple conjuncturi”. (Rador)