Propunerea lui Trump de ambasador la Berlin, veteranul Douglas Macgregor: „NATO nu moare. Este un zombie. Și zombii mor, la un moment dat”

Colonelul în rezervă din armata americană, Douglas Macgregor, este propunerea de ambasador SUA la Berlin, după cum se precizează în comunicatul de luni al Casei Albe. Militar de carieră, comentator la TV și autor de cărți istorice, acesta pare a nu excela în diplomație, ci într-un mod tranșant de a-și spune părerile. Într-un articol despre starea NATO, Macgregor a scris, în martie 2019, citat de Welt.de. „NATO nu moare. Este un zombie“. Odată cu dispariția amenințării sovietice, ea a rămas fără viață. Alianța militară este „reanimată” mereu, de obicei prin „magie voodoo”. „Și zombii mor, la un moment dat”, a avertizat Macgregor.







În timpul carierei sale militare, colonelul Macgregor a lucrat în sprijinul echipei ambasadorului Holbrooke, în timpul Discuțiilor de Proximitate din Dayton, Ohio. Ulterior, a lucrat îndeaproape cu conducători militari și politici superiori ai Statelor Unite ale Americii, Regatului Unit și Germaniei, în calitate de șef al planificării strategice și, ulterior, în calitate de director al Centrului de operațiuni comune de la sediul suprem al Puterilor Aliate din Europa, în campania aeriană din Kosovo.





Președintele american, Donald Trump, intenționează să-l numească pe Macgregor, pentru a ocupa postul ocupat până recent de Richard Grenell. Grenell, un confident de încredere al președintelui american, și-a dat demisia în iunie, după doi ani. El s-a făcut extrem de nepopular în Germania, într-un timp relativ scurt, din cauza comportamentului său arogant și al declarațiilor sale de forță. Chiar și în perspectiva înlocuirii sale, el a declarat presei germane: „Germania face o greșeală, dacă crede că presiunea US ar fi dispărut. Nu-i cunoașteți pe americani“.Iată și comunicatul Casei Albe, din 27 iulie, în traducere:Colonelul Douglas Macgregor, armata Statelor Unite (în retragere), din Pennsylvania, pentru a fi ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Federală Germania.Colonelul Douglas Macgregor este un veteran de luptă decorat, autor și consultant. Colonelul Macgregor este recunoscut pe scară largă ca un expert în proiectarea forțelor și în marea strategie. El este un comentator frecvent la radio și televiziune despre problemele de securitate națională, iar scrierile sale despre acțiunile militare au influențat transformarea forțelor terestre ale Statelor Unite ale Americii, NATO și Forța de Apărare din Israel.Colonelul Macgregor a obținut un titlu de B.S. licențiat de la Academia Militară a Statelor Unite și M.A. și doctoratul, de la Universitatea din Virginia. Este beneficiarul a numeroase decorații pentru serviciul său militar, inclusiv steaua de bronz cu dispozitiv „V” pentru comandamentul său sub atac.Propunerea pentru postul de ambasador trebuie să fie aprobată de Senatul SUA. Veteranul Macgregor comentează frecvent operațiunile militare americane în străinătate la Fox News - considerat unul dintre canalele de televiziune preferate ale președintelui american Donald Trump.Privitor la fosta activitate a lui Macgregor, în comunicat se menționează că „el a lucrat îndeaproape cu înalți lideri militari și politici din Statele Unite, Regatul Unit și Germania, în calitate de șef de planificare strategică și mai târziu ca director al Centrului de operațiuni comune de la Cartierul Suprem al Puterilor Aliate din Europa, în timpul atacurilor aeriene din Kosovo”.Viitorul ambasador nu a fost implicat doar în controversata intervenție a NATO în Iugoslavia, în timpul războiului kosovar, din 1999. Absolventul West Point Academy a comandat, în Primul Război al Golfului împotriva Irakului, o unitate de infanterie militară a SUA care a distrus o întreagă brigadă a tancurilor irakiene în câteva minute, cu pierderi proprii minime. Este considerat un „erou de război” în SUA și în mass-media occidentală.Ulterior, ideile sale de „echipe de arme combinate, organizate modular, extrem de mobile, de sine stătătoare” au influențat în mod semnificativ planificarea militară a Statelor Unite, care au decis să lanseze blitzkrieg-ul din Irak, în 2003. Cu toate acestea, Macgregor nu este considerat un intervenționist. În cea mai populară discuție politică TV, Tucker Carlson Tonight, de pe Fox News, el l-a avertizat în mod special pe președintele american contra unor atacuri militare împotriva Iranului.În luna ianuarie, conflictul irano-american escaladase, după atacul iranian împotriva unei baze militare americane din Irak. A urmat uciderea generalului iranian Quassem Soleimani; o cronologie a evenimentelor am făcut-o în articolul „Uciderea lui Soleimani și spirala violenței într-un conflict cu urmări de nebănuit / Germania îndeamnă la "calm și reținere” , pe Hotnews.ro.La Berlin, nominalizarea a fost inițial bine primită, indiferent de calificările lui Macgregor, potrivit devizului: orice ambasador este mai bun decât niciunul. „Salut faptul că administrația americană nu vrea să mai lase neocupat postul de ambasador american în Germania", a declarat Peter Beyer, coordonatorul transatlantic al guvernului federal, agenției de presă dpa. Politicianul Omid Nouripour, responsabil pentru afaceri externe al partidului Verzilor, a făcut o declarație similară: „Aproape jumătate din mandatul lui Trump, SUA nu au avut ambasador la Berlin. De aceea, sunt fericit dacă Washington-ul chiar trimite pe cineva. ”Dialogul de ambele părți este, în orice caz, urgent necesar, având în vedere lista tot mai lungă a disputelor germano-americane. Cheltuielile de apărare și retragerea trupelor SUA sunt doar două dintre ele. Statele Unite au torpilat conducta Nord Stream 2, din Marea Baltică, cu sancțiuni și au amenințat producătorii auto germani cu taxe vamale. În acest moment, din cauza restricțiilor reciproce de călătorie din cauza pandemiei Covid-19, călătoriile dintre cele două țări au ajuns aproape la standby. Pentru a o spune tranșant, e loc de mai bine în relațiile germano-americane.Până a ajunge șeful Ambasadei SUA de la Berlin, Macgregor mai are niște obstacole de trecut. Senatul controlat de republicanii lui Trump trebuie să-l confirme, iar acest lucru poate dura ceva timp. La începutul mandatului lui Donald Trump, a fost nevoie de 15 luni pentru ca Grenell să fie trimis în Germania ca ambasador al SUA - un timp record.Acum, mai sunt trei luni până la alegerile prezidențiale, din 3 noiembrie. Dacă Macgregor nu este confirmat până atunci și Trump pierde, fostul ofițer are șanse mici să obțină postul la Berlin. Pentru că, în mod tradițional, toți ambasadorii își dau demisia, la preluarea mandatului unui nou președinte, pentru care Constituția americană prevede data de 20 ianuarie, după alegeri. Ambasadorii care nu sunt diplomați de profesie, sunt de obicei schimbați.