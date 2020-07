Trump a lăudat drept „spectaculos” un medic care nu crede că măștile sunt necesare pentru combaterea pandemiei

Un grup de doctori îmbrăcați în halate medicale au ținut luni o conferință de presă transmisă de website-ul american de extremă dreapta Breitbart în care au făcut o serie de afirmații false sau neconfirmate despre coronavirus care contrazic recomandările oficiale ale autorităților responsabile de sănătatea publică.Printre aceștia s-a aflat și o femeie care s-a identificat drept dr. Stella Immanuel, aceasta afirmând că „Nu aveți nevoie de măști. Există un remediu”.Președintele Trump a redistribuit pe Twitter o versiune a înregistrării video a conferinței de presă care a strâns rapid milioane de vizualizări pe Facebook și Youtube înainte ca ambele platforme să o șteargă pentru încălcarea regulilor privind dezinformarea legată de COVID-19 Trump și-a exprimat nedumerirea privind înlăturarea videoclipului de pe platformele social media în cadrul unei conferințe de presă ținută la Casa Albă, afirmând că dr. Immanuel susține că tratează sute de pacienți COVID-19 cu medicamentul antimalarie hidroxiclorochină despre care președintele american susține de mult timp că ar fi eficient în combaterea coronavirusului în pofida opiniei experților medicali.„Cred că sunt doctori foarte respectați. A fost o femeie care a fost spectaculoasă în afirmațiile ei [despre hidroxiclorochină] și a avut un succes extraordinar cu tratamentul”.Însă Kaitlan Collins, corespondentul CNN pentru Casa Albă, a subliniat în cadrul conferinței de presă că dr. Immanuel a susținut că măștile nu funcționează și că există un remediu pentru COVID-19.„Aceasta a mai realizat înregistrări video în care spune că doctorii fac medicamente folosind ADN de la extratereștri și că încearcă să creeze un vaccin care să te facă imun la a deveni credincios”, i-a relatat Collins președintelui.„Poate că e vorba de aceeași [persoană], poate nu, dar ce pot să vă spun este asta. Ea a fost alături de mulți alți doctori. Ei erau mari fani ai hidroxiclorochinei și mi s-a părut foarte impresionantă în sensul că, acolo de unde vine ea - nu știu din ce țară vine - dar a spus că a avut un succes extraordinar cu sute de pacienți diferiți”, a afirmat Donald Trump.„Și am crezut că vocea ei a fost una importantă, dar nu știu nimic despre ea”, a continuat președintele american.Dr. Stella Immanuel este un doctor înregistrat în Texas potrivit consiliului medicilor din statul american și are o clinică într-un centru comercial din apropierea bisericii ei, potrivit Daily Beast „Aceasta a afirmat deseori că probleme ginecologice precum chisturile sau endometriozele sunt cauzate de fapt de oameni care fac sex în visele lor cu demoni și vrăjitoare. Aceasta susține că ADN extraterestru este folosit în prezent în tratamente medicale și că oamenii de știință dezvoltă un vaccin care să prevină oamenii din a deveni credincioși”, a notat Daily Beast.Președintele american s-a arătat în mod ca fiind drept un susținător al hidroxiclorochinei și a afirmat luna trecută că și el ia medicamentul.Marți dimineața dr. Anthony Fauci, epidemiologul din echipa de lucru a Casei Albe pentru combaterea pandemiei în SUA, a respins încă odată afirmațiile că medicamentul ar fi un tratament util împotriva COVID-19.„Dovezile copleșitoare ale studiilor clinice care au analizat eficacitatea hidroxiclorochinei arată că aceasta nu este eficace în boala cauzată de coronavirus”, a subliniat din nou dr. Fauci.Însă la conferința de presă de marți președintele Trump a continuat să apere tratamentul.„Mulți doctori cred că are extrem de mult succes hidroxiclorochina”, adăugând că „Unele persoane nu cred asta. Unele persoane. Cred că a devenit foarte politic. Eu cred în ea. Aș lua-o. După cum știți, am luat-o timp de 14 zile și sunt aici, nu? Sunt aici”, a mai declarat Trump.