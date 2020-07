Turcia a adoptat legea de reglementare a conținutului platformelor social media

Legea a fost susținută de partidul de guvernământ AK al președintelui Recep Erdogan, care are o majoritate în parlament alături de un alt partid naționalist. Legiuitorii au început dezbaterile asupra proiectului de lege marți iar adoptarea acesteia a fost anunțată pe Twitter.Legea obligă site-urile social media străine să numească reprezentanți în Turcia care să soluționeze îngrijorările autorităților cu privire la conținut, incluzând de asemenea termene limită pentru înlăturarea materialelor considerate nepotrivite de către acestea.Potrivit noilor reglementări companiile pot fi sancționate prin amenzi, blocarea reclamelor sau tăierea lățimii de bandă cu 90%, o măsură care în practică ar bloca accesul la site-uri.Pe măsură ce majoritatea presei și a mass-media din Turcia a ajuns sub controlul guvernului în ultimul deceniu, tot mai mulți turci s-au îndreptate către social media și canale media online pentru a-și face auzite opiniile critice și citi știri independente.Turcii sunt deja strict monitorizați pe social media și mulți au fost puși sub acuzare pentru insultarea lui Erdogan și a miniștrilor săi sau pentru criticarea gestionării pandemiei de COVID-19 și a acțiunilor în străinătate a forțelor armate turce.Înaintea adoptării legii un purtător de cuvânt pentru înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a afirmat că proiectul „ar da statului unele puternice pentru a exercita și mai mult control asupra peisajului media”.Purtătorul de cuvânt al președintelui Recep Erdogan a afirmat însă că legea nu ar duce la cenzură ci ar stabili legături comerciale și legale cu platformele social media.Erdogan a criticat în mod repetat social media, susținând că o creștere a numărului de „acte imorale” online în ultimii ani s-ar datora lipsei reglementărilor.