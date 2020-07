Evadare în Coreea de Nord Povestea fugarului acuzat de Phenian că a adus coronavirusul în țară: A dezertat din Nord și a fugit înapoi după ce a fost acuzat de agresiune sexuală în Sud

Autoritățile sud-coreene l-au identificat pe bărbat doar după numele de familie, Kim, și afirmă că acesta este „fugarul” pe care Coreea de Nord îl acuză de trecerea ilegală a frontierei comune săptămâna trecută cu simptome de COVID-19.Potrivit armatei sud-coreene Kim, care este anchetat pentru agresiune sexuală în Coreea de Sud, a reușit să eludeze forțele de la graniță târându-se printr-o gură de canalizare și înotând apoi prin râul Han până în Nord în 19 iulie. Acesta pare să fi petrecut câteva zile acolo înainte să fie capturat de autoritățile nord-coreene.Șeful armatei sud-coreene, Park Han-ki, a declarat marți în fața parlamentului că Kim, care are 163 de centimetri și cântărește 54 de kilograme, a tăiat sârma ghimpată instalată la capătul conductei care ajunge la râu.Un oficial de la Seul a declarat pentru Reuters că se crede că bărbatul a urmat o cale similară când a dezertat în Sud în 2017 iar autoritățile afirmă că acesta ar fi filat zona la începutul lunii iulie, aparent pentru a se pregăti de fugă.Povestea lui Kim ca dezertor începe și, până acum, se termină în orașul de graniță Kaesong, cel care găzduia un parc industrial și biroul de legătură dintre cele două țări, aruncat în aer de regimul de la Phenian la jumătatea lunii iunie Șocul economic cauzat de închiderea în 2016 proiectului industrial pe fondul tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean l-a determinat pe Kim să își încerce norocul în Sud, după cum chiar acesta a afirmat într-o înregistrare pe Youtube filmată alături de un alt dezertor.„După ce am trecut prin gardurile de sârmă ghimpată am dat peste teren minat pe care l-am ocolit și am ajuns la un câmp de trestii unde am stat ascuns în jur de trei ore”, a relatat acesta povestea evadării.Kim a povestit că apoi a început să înoate, ghidându-se după luminile de pe malul sudic al râului iar când a ajuns în cele din urmă la țărm a strigat pentru ajutor, fiind găsit de o unitate de soldați sud-coreeni.Nu se cunosc prea multe detalii despre cum acesta și-a câștigat existența în Coreea de Sud dar o persoană care îl cunoaște le-a declarat jurnaliștilor Reuters că bărbatul ar fi dator 20 de milioane de won (16.800 de dolari) unui alt dezertor din Kaesong.Potrivit poliției sud-coreene, o femeie care a dezertat la rândul ei din Coreea de Nord a înaintat o plângere pe 12 iunie, acuzându-l pe bărbat că ar fi încercat să o agreseze sexual la locuința acestuia. Kim a fost interogat de poliție pe 21 iunie și a negat acuzațiile dar ancheta a luat o nouă turnură când o cunoștință a acestuia le-a declarat polițiștilor în 12 iulie că ar fi amenințat-o pe femeie și că plănuiește să fugă în Nord.Un mandat de arestare a fost emis pe numele bărbatului două zile mai târziu dar potrivit presei nord-coreene acesta ar fi ajuns deja în țara condusă de Kim Jong-un.Autoritățile nord-coreene l-au găsit pe Kim în Kaesong până în 24 iunie și au afirmat că acesta prezenta simptome asociate cu COVID-19. Liderul Kim Jong-un a dispus plasarea în carantină a orașului și decretat stare de urgență, potrivit relatărilor presei nord-coreene de duminică. Autoritățile de la Seul afirmă însă că nu au existat indicii că bărbatul ar fi fost infectat cu noul coronavirus înainte să treacă granița și că două persoane cu care acesta a intrat în contact apropiat au fost testate negativ pentru COVID-19.