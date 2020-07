Femeile franceze vor lupta împotriva „misoginiei” Bisericii Catolice. Un grup de femei catolice solicită încetarea discriminării în biserică (presă)

O bunică firavă împreună cu alte opt femei de la Lyon a condus zeci de femei franceze în această săptămână spre actul fondator pentru "Toți Apostolii", apostoli exclusiv femei. Grupul contestă cei 2.000 de ani de dominație masculină a Bisericii Catolice, scrie cotidianul The Irish Times, citat de Rador. În urmă cu două luni, Anne Soupa (73 de ani) și-a anunțat candidatura pentru a deveni succesorul arhiepiscopului Philippe Barbarin din Lyon. Barbarin și-a dat demisia după ce dioceza sa a fost tulburată de un scandal cu preoți pedofili.





O remarcă dezgustătoare a cardinalului André Vingt-Trois în urmă cu 10 ani a determinat-o pe Soupa să fondeze Comitetul Fustei, care are acum aproape 500 de membri. Comitetul s-a contopit cu un alt grup numit "Oh My Goddess !!" pentru a crea Toți Apostolii.





Miercuri dimineață, Soupa și alte șapte femei și-au prezentat dosarele în calitate de candidați pentru a deveni episcopi, nunți, preoți parohi sau diaconese la cutia poștală a lui Celestino Migliore, nunțiul papal din Paris. Nunțiul depune o ternă sau o listă de candidați, pentru bisericile care emit desemnările papei.







Soupa denunță „tăcerea disprețuitoare” cu privire la candidatura ei pentru a deveni arhiepiscop. „Îmi pare rău că biserica mea nu are cultura dezbaterii, a dialogului sau a ascultării.” Ea face apel la femeile franceze pentru a copleși biroul nunțiului cu dosare similare.





Fondatorii grupului Toți Apostolii s-au reunit pe Zoom în timpul carantinei și s-au întâlnit pentru prima dată în persoană, în seară zilei de 21 iulie. Soțul lui Soupa, Philippe, un bancher pensionar, a pregătit șampanie pentru această ocazie.





Toți Apostolii a ales-o pe Maria Magdalena drept ocrotitoarea lor. Soupa îl învinuiește pe Papa Grigore că a confundat identitățile a trei femei din secolul al șaptelea, și că a prezentat-o pe Maria Magdalena cu o reputație falsă de prostituată. Proclamația grupului precizează că apostolii bărbați ai lui Hristos au fost „îngroziți, ascunzându-se în casă lor” atunci când Maria Magdalena a vizitat mormântul său „într-o inversare a rolurilor tradiționale”.





Greșeala de celibat

Soupa precizează că Evanghelia este egalitară, dar că biserica a făcut greșeli în secolul al XII-lea. „Celibatul preoților a dezlănțuit misoginia bisericii. Trebuiau să scape de femeile dificile care erau soțiile preoților. Câteva dintre acestea au fost obligate să se prostitueze.”





După aceea, Soupa continuă, „a existat o fobie de femei, care erau văzute drept seducătoare și ispititoare. Șerpii cu capul de femei au apărut pentru prima dată în sculptura medievală a catedralei. ”





Astăzi, unii preoți spun că femeile nu pot face împărtășania. „Când aceștia declară că femeile sunt menite să primească, nu să ofere, este o imagine sexuală”, spune Soupa. „Ei resping sexualitatea în rândul hirotoniților, dar aceasta lucrează în tăcere în subconștientul lor. Imaginația masculină este încărcată cu hiper-sexualizarea femeilor... Celibatul preoților le exclude din viața reală și ne rănește pe toți. "





Mai puțin de 12 oameni participă în mod normal la Liturghia de la 12.30. Miercuri au fost aproape 100. "Sunt surprins să văd atât de mulți cuvioși astăzi aici... Poate voi fi primul papă african!" a spus în glumă preotul, implicând solidaritatea cu femeile.





Când s-a încheiat Liturghia, Christina Moreira a chemat femeile să se adune la poalele unei statui a Mariei Magdalena. Moreira a fost hirotonita în Sarasota, Florida, de către Bridget Mary Meehan, una dintre cei patru episcopi aleși de către Asociația Femeilor Româno-Catolice. Asociația a hirotonit aproximativ 280 de femei, a spus Moreira. „Avem multe femei irlandeze printre noi.”





Un vis imposibil

Hélène Pichon, fosta directoare a Alianței Franceze din Cork și autoarea « Femininului Etern », pentru o Nouă Teologie a Eliberării, este membră fondatoare a Toți Apostolii. A visat să devină un nunțiu papal de când era copil, dar i s-a spus că este imposibil.





Soupa precizează că biserica „a pierdut ocazia eliberării femeilor în anii ’50 -’60. Papa Ioan Paul al II-lea a fost extrem de înapoiat în ceea ce privește femeile". Ea îl numește pe Ioan Paul al II-lea „papa care a lăsat abuzul să se întâmple” și solicitat „decanonizarea” din cauza sprijinului său pentru Marcial Maciel Degollado, preotul mexican și fondatorul Legiunii lui Hristos, care a fost dependent de droguri și a abuzat copii.





Papa Francisc a refuzat recent permiterea hirotonirii diaconeselor în Amazon. Soupa nu are nicio speranță pentru papalitatea sa, „pentru că este afectat de trenduri puternice, conservatoare, din cauza vârstei sale și din cauza faptului că provine din America Latină”.





Soupa acceptă faptul că egalitatea este un proces treptat și „ar înțelege complet dacă ar începe prin numirea femeilor diaconese”. Vaticanul a lansat o a două comisie cu privire la această întrebare. „În acest moment, s-a spus tot. Este timpul să luați o decizie ”, spune Soupa.





Soupa insistă că Toți Apostolii este în favoarea bisericii, nu împotriva acesteia. „În baraj sunt mici crăpături. Vedem mici scurgeri de apă, dar până acum barajul a ținut.”





„Sunt un teolog cu diplome importante de la Universitatea Catolică din Lyon, mai competentă decât mulți episcopi”, precizează Soupa. „Dioceza de la Lyon este o emblemă pentru tot ce este greșit în legătură cu biserica.”Absența femeilor din funcții de responsabilitate „este un scandal” și „o nedreptate imensă care afectează întreaga biserică”, spune manifestul. "Gestul nostru... este un act benefic de răzvrătire față de ortodoxia eclezială."De la reședința nunțiului, fondatorii Toți Apostolii s-au îndreptat către Biserica de la Madeleine, biserica Mariei Magdalena, în zi de sărbătoare, pe 22 iulie.Biserica a excomunicat femeile din asociație, dar Soupa mi-a spus că Moreira a fost „hirotonită de o organizație legitimă”. În cererea ei către nunțiu, Moreira a cerut să fie repartizată într-o parohie.După ce a spus o rugăciune pentru Sfânta Maria Magdalena, Moreira s-a întors și a trimis un sărut spre statuie.Fostul președinte, Mary McAleese, „este o mare inspirație pentru noi”, a spus Pichon. „I-am trimis un mesaj, spunându-i ce facem astăzi.”Una dintre cărțile lui Soupa este intitulată "Ziua în Care Luther a Zis Nu". La cinci sute de ani după ce Martin Luther a separat creștinismul între catolici și protestanți, Soupa afirmă că este hotărâtă să reformeze biserica din interior. „Nu voi părăsi niciodată biserica”, spune ea. „Pentru mine, este mult mai mult decât o instituție.”