VIDEO Trei persoane au murit, iar un copil a fost rănit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste o clădire din Germania

O parsoană a murit, iar un copil a fost rănit, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Germania, scrie Reuters. Accidentul a avut loc în landul Renania de Nord-Westfalia, iar aparatul de zbor a căzut peste o clădire cu apartamente.

Acoperişul imobilului de apartamente din Wesel, pe care s-a prăbuşit avionul, a luat foc, a anunţat un purtător de cuvânt al Poliţiei.

In Wesel in North Rhine-Westphalia, an ultralight aircraft crashed into a house and went up in flames. The local police said three people were killed. Two other people were saved injured. pic.twitter.com/1AzhMxIgd8