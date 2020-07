Ce se știe despre "QAnon", armata de complotiști care crede că doar realegerea lui Trump poate învinge elitele mondiale și „statul profund”

Ură și antisemitism

"Where we go one, we go all"













Twitter a anunțat marți că a suprimat 7.000 de conturi legate de "QAnon" și va limita circulația postărilor legate de teorii complotiste.Născută în 2017, mișcarea s-a răspândit pe rețelele sociale grație unei armate de "soldați digitali", potrivit centrului Soufan, un centru de studii privind securitatea condus de un fost agent FBI, Ali Soufan.Mișcarea s-a răspândit și în străinătate, din Europa până în Australia.QAnon desemnează o nebuloasă pro-Trump, care răspândește online teorii ale complotului. Potrivit adepților săi, Statele Unite sunt controlate de decenii de "Statul profund", o organizație secretă care reunește înalți responsabili din ministere, familiile Clinton, Obama, Rothschild, puternicul investitor George Soros, vedete de la Hollywood și alți membri ai elitei mondiale.Aceste persoane ar fi implicate în rețele pedofile internaționale și urmăresc crearea unei noi ordini mondiale în care statele vor renunța la suveranitatea lor în beneficiul acestei elite.Primele mesaje criptice au apărut în octombrie 2017, scrise de un misterios "Q", numele unei acreditări de înalt nivel din ministerul american al Energiei.Potrivit partizanilor săi, Q este o „cârtiță” care evoluează în cercul apropiat al președintelui, care a decis să dezvăluie fragmente din informațiile serviciilor secrete legate de aceste mașinațiuni mondiale pe forumuri de discuție precum 4Chan. Informațiile sunt apoi propagate pe marile rețele sociale.Anti-Defamation League (ADL), puternica organizație americană de luptă împotriva extremismului, a evocat la sfârșitul lui iunie videoclipuri ale mișcării țin de incitarea la ură și teorii antisemite.Acest fenomen prezintă riscuri reale și au determinat FBI să considere QAnon drept un risc de "amenințare teroristă internă" în 2019.Un bărbat înarmat, arestat la începutul lui iulie în apropiere de reședința premierului canadian Justin Trudeau din Ottawa, era un "avid consumator de comploturi" propagate de QAnon, afirmă centrul Soufan.Experți în securitate se tem în special că partizanii acestor teorii se vor alătura militanților extremiști și adepți ai supremației rasei albe precum cei din mișcarea "Boogaloo" , activiști anti-guvern și adepți ai războiului civil.Ideologia QAnon s-a propagat și în politica americană.Adepți ai mișcării s-au afișat la mai multe mitinguri ale lui Donald Trump, arborând afișe cu litera Q sau sloganul mișcării: "Where we go one, we go all", uneori redus la inițiale - WWG1WGA.Aceștia cred că miliardarul republican american va învinge complotul elitelor mondiale și va reda puterea poporului.Potrivit organizației Media Matters, 14 candidați - în majoritate conservatori - la alegerile parlamentare din noiembrie revendică simpatia față de acestă mișcare.În 4 iulie, fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, Michael Flynn, a publicat pe Twitter o înregistrare video în care repetă slogane QAnon după ce depune un jurământ pe constituția americană, alături de hashtagul " #TakeTheOath". După jurământ, Flynn afirmă: "Where we go one, we go all!". Înregistrarea avea joi peste 100.000 de like-uri.Chiar și președintele, care acuză în mod regulat presa de "Fake news", a redistribuit pe Twitter în ultimele luni cel puțin 90 de mesaje provenite de la partizani declarați ai mișcării, potrivit Media Matters.Centrul Soufan se teme că o eventuală înfrângere a lui Trump în noiembrie "va încuraja partizanii QAnon la acte violente".