VIDEO Salvare dramatică în Franța: Doi băieți au sărit pe geam pentru a scăpa de un incendiu și au fost prinși în brațe de trecători

Cei doi frați au scăpat teferi din incidentul care a avut loc marți.Imaginile dramatice arată cum băiatul de trei ani este scos pe fereastră de fratele mai mare și lăsat să cadă în brațele unei mulțimi de oameni adunate pe stradă, de la o înălțime de zece metri. După ce este prins de trecători, băiatul de zece ani sare și el pe fereastră.Băieții au fost duși la spital, la fel ca și patru dintre persoanele care au prins copiii, pentru a se verifica dacă s-au ales cu vrei factură.Athoumani Walid, un student de 25 de ani care a suferit o fractură la încheietura mâinii, a declarat că a auzit strigăte și s-a dus să vadă ce se întâmplă, după ce a văzut fum de la fereastra apartamentului său, aflat în apropiere.“Nu știam ce să facem,” a declarat miercuri Walid, pentru Associated Press. “Am vrut să spargem ușa dar nu am reușit.”Împreună cu alți trecători, s-a dus în fața ferestrei de unde ieșea fum și au strigat la băieți să sară. Deși inițial le-a fost frică, “când au sărit, frica a dispărut”, a povestit Walid.Walid speră acum că această salvare va schimba perspectiva despre cartierul Villeneuve din Grenoble, unde trăiește o importantă populație de imigranți. “Ni s-a spus că este un cartier ‘problematic’, dar ieri am arătat că suntem aici unii pentru alții, că ne salvăm unii pe alții”.În mai 2018, a bărbat din Mali a salvat un copil care atârna pe un balcon și a primit cetățenia franceză.