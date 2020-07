Washingtonul oferă 2 mil de dolari pentru capturarea de doi hackeri din Ucraina

Statele Unite au anunțat miercuri că va oferi două milioane de dolari recompensă pentru orice informație care duce la arestarea a doi ucraineni acuzați că au vândut informații confidențiale după ce au piratat Securities and Exchange Commission (SEC), ”gardianul”l bursei americane, potrivit AFP.Artiom Vyacheslavovich Radchenko și Olexandre Vitalievich Ieremenko au fost inculpați în ianuarie 2019 în statul New Jersey pentru că au furat câteva mii de fișiere informatice de pe calculatoarele Securities and Exchange Commission (SEC), inclusiv rezultatele trimestriale și anuale ale companiilor.Potrivit Departamentului Justiției, apoi au revândut aceste informații înainte ca acestea să fie făcute publice.Departamentul de Stat oferă o recompensă de un milion de dolari pentru fiecare dintre ei ca parte a programului său împotriva organizațiilor criminale transnaționale.Este prima dată când Serviciul Secret, responsabil pentru protecția personalităților și care oferă cealaltă jumătate din sumă, a oferit o recompensă internțională pentru un caz judecat în Statele Unite.