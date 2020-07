Greta Thunberg a câștigat un premiu în valoare de 1 milion de euro, dar a promis că va oferi banii organizațiilor caritabile care protejează mediul

Activista pentru climă Greta Thunberg a primit luni un premiu pentru drepturile portughezilor și a promis, fără ezitare, că premiul de 1 milion de euro va fi dedicat grupurilor care fac eforturi pentru protejarea mediului și stoparea schimbărilor climatice, relatează The Telegraph , citat de Rador.Thunberg a fost premiată cu Premiul Gulbenkian pentru Umanitate pentru modul în care „a reușit să mobilizeze generațiile tinere cu privire la schimbările climatice și pentru perseverență ei tenace de a modifica un status quo persistent”, a declarat anterior Jorge Sampaio, președintele juriului de premiere.Cu toate acestea, Thunberg a declarat că va folosi banii pentru a sprijini organizațiile caritabile care protejează mediul.„Acești bani sunt mai mulți decât mi-aș fi putut imagina vreodată, dar toți banii câștigați vor fi donați, prin intermediul fundației mele, diferitelor organizații și proiectelor care se străduiesc să ajute oamenii din prima linie, afectați de criza climatică și de criza ecologică”, a precizat adolescenta suedeză într-un videoclip postat online.Primii 100.000 de euro din banii câștigați vor merge la campania SOS Amazonia, sub conducerea Friday For Future Brazil, pentru combaterea pandemiei de coronavirus în Amazon.Alți 100.000 de euro vor merge la Fundația Stop Ecocide, „pentru a susține activitatea de a clasifica ecocidul drept o crimă internațională”, a precizat Thunberg pe Twitter.Premiul este cel mai mare câștig al activistei pentru protecția mediului în vârstă de 17 ani, care a câștigat și premiul de top al Amnesty Internațional pentru drepturile omului și Premiul Suediei pentru Dreptul la Viață, adesea prezentat drept o alternativă a premiului Nobel.Ea a declarat luni că a fost „extrem de onorată” să primească premiul anual Gulbenkian.Thunberg și alți trei tineri activiști pentru climă au lansat joi un apel către liderii UE pentru „a face față situațiilor de urgență climatică”, într-o scrisoare deschisă semnată de 150 de oameni de știință și o serie de celebrități.