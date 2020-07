Fondul de relansare - Salvini este furios: „O escrocherie mare cât casa”

"Noi considerăm că acest fond este un super-MES, o excrocherie mare cât o casă”. După acordul privind fondul de relansare la care au ajuns șefii de stat și de guvern UE, liderul Ligii Nordului, Matteo Salvini, ignoră atmosfera victorioasă care domneşte în guvernul Conte și lansează atacuri la nivel general. "E vorba de bani care vor fi returnaţi", scrie La Repubblica, citat de Rador."Astăzi sunt toţi euro-fericiți, dar mâine se vor întoarce pe planeta Pământ... Sunt cu toţii euro-fericiți, iar cel mai fericit dintre ei este Monti. Sunt bani care vin în schimbul reducerilor și sacrificiilor", spune liderul Ligii Nordului care își atacă până și aliații. "Forza Italia a votat pentru Comisie, astfel încât are toate drepturile să fie fericită că soarta Italiei nu se află în mâinile guvernului, ci în cele ale Comisiei".După câteva ore de tăcere, soseşte răspunsul liderului grupului PD din Senat, Andrea Marcucci. "Salvini spune acum că fondul de relansare este o super şmecherie. Eu unul aş spune în schimb că liderul Ligii, care a greşit totul, nu a primit cu bucurie această veste bună"."Matteuccio suveranistul spune că astăzi, la Bruxelles am fost super fraieriţi", adaugă deputatul democrat Emanuele Fiano, șeful afacerilor externe al partidului."Să ai astfel de escrocherii, Matteo Salvini și să nu știi să te bucuri pentru succesele țării tale, este cea mai grea condamnare pe care o poate avea cineva. Izolat de restul centrului și de țară. Iar acum și de restul Europei. O performanţă excelentă", conchide Fiano.„Am obținut acest rezultat protejând demnitatea țării noastre și autonomia instituțiilor comunitare”, a declarat premierul Giuseppe Conte la conferința de presă de la sfârșitul Consiliului European. "Guvernul italian este puternic: adevărul este că aprobarea acestui plan consolidează acțiunea guvernului italian. Acum vom avea o responsabilitate mare: cu 209 miliarde de euro avem posibilitatea de a reporni Italia în forță și de a schimbare aspectul ţării.Acum trebuie doar să ne grăbim".Răspunzând la o întrebare, premierul italian a declarat: "Poziția mea nu s-a schimbat niciodată. MES-ul nu este obiectivul nostru. Scopul este evaluarea cadrului finanțelor publice și folosirea tuturor planurilor care sunt în interesul Italiei. Planul pe care îl aprobăm astăzi are prioritate maximă. Sunt împrumuturi foarte avantajoase".De asemenea, premierul anunță: „Grupul operativ pentru planul de relansare va fi format curând”, însă „vom avea o imagine clară după confruntarea cu opozițiile”. Și concluzionează: „Permiteți-mi să le mulțumesc tuturor italienilor: în aceste zile am fost foarte ocupat, nu am avut timp să urmăresc dezbaterea internă, dar am simțit un sprijin puternic din partea întregii comunități naționale: sunt mândru de acest rezultat, mândru că sunt italian".Şi şeful statului, Sergio Mattarella i-a exprimat lui Conte, în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o marţi dimineața cu premierul, aprecierea și satisfacția pentru rezultatul important obţinut la Consiliul European, care întărește rolul Uniunii și contribuie la crearea unor condiții profitabile pentru ca Italia să poate pregăti rapid un program de intervenție concret și eficient.„Este o zi istorică pentru Europa”, comentează președintele francez Emmanuel Macron. "Europa a demonstrat că este capabilă să deschidă noi orizonturi într-o situație atât de specială", a declarat cancelarul german Angela Merkel în cadrul conferinței de presă comune cu Macron.