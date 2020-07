Irak: Curator german, răpit la Bagdad. Berlinul înfiinţează o celulă de criză

Aflat într-o vizită la Atena, ministrul de externe german Heiko Maas a spus că nu va intra în mai multe detalii, „luând în considerare situaţia specială în care se află persoana implicată”. „Dar (noi) am început să analizăm cazul pentru a găsi o soluţie care să garanteze că persoana în cauză este în stare bună”, a adăugat el.La Bagdad, ministrul de interne Othman Al-Ghanmi a dat dispoziţii forţelor de securitate să-şi intensifice eforturile pentru găsirea cetăţenei germane, a indicat purtătorul său de cuvânt, Saad Maan.Hella Mewis a fost răpită de militanţi înarmaţi pe strada Abu Nawas în apropierea Institutului de Artă Contemporană Bait Tarkib, unde este curator, luni, în jurul orei locale 20:00 (17:00 GMT), a scris pe Twitter Ali Al-Bayati, membru al Înaltei Comisii irakiene pentru drepturile omului, o structură semioficială. Răpirea ei a fost confirmată marţi de Ministerul de Interne irakian.Un alt activist, care a solicitat anonimatul, a declarat pentru DPA că Mewis a dispărut după ce a părăsit domiciliul din Bagdad şi că telefonul ei mobil este inaccesibil.O prietenă a acesteia a declarat că ea a fost răpită pe strada Abu Nawas de bărbaţi înarmaţi care circulau la bordul a două maşini.Hella Mewis s-a născut la Berlin, dar trăia de mai mulţi ani la Bagdad, unde lucra la institutul Bait Tarkib, care promovează activitatea tinerilor artişti.Islamismul politic a cunoscut o revitalizare în Irak după răsturnarea dictaturii lui Saddam Hussein în 2003, iar arta nereligioasă este adesea calificată drept „haram” (interzisă).Najem Wali, un romancier irakian care trăieşte în Germania, a descris-o pe Mewis într-un interviu din 2017 acordat revistei Der Spiegel ca pe o femeie care încalcă convenţiile irakiene, de exemplu vizitând cafenele, purtându-şi părul pieptănat pe spate şi acoperindu-şi rareori capul.În 2016, Mewis a organizat o demonstraţie cu biciclete pentru femei de-a lungul fluviului Tigru din Bagdad.Se spune despre ea că are contacte politice în ţară şi că are o poziţie bună în Irak.