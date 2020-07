SUA: Cuplul alb care a scos armele pentru a se apăra în fața protestatarilor Black Lives Matter a fost pus sub acuzare

Avocații Mark și Patricia McCloskey au scos armele după ce protestatarii care cereau justiție socială au început să mărșăluiască și scandeze în fața locuinței lor luna trecută. Cei doi au afirmat că au făcut acest lucru deoarece se simțeau amenințați.Însă procurorul general din St. Louis afirmă că acțiunile lor au creat riscul de a cauza incidente violente la un protest altfel pașnic.„Este ilegal să îndrepți armele într-o manieră amenințătoare către cei care participă la un protest nonviolent și deși am fost norocoși că situția nu a degenerat pentru a fi folosită forță letală acest tip de comportament este inacceptabil în St. Louis”, a declarat Kim Gardner, prima procuroare de culoare a orașului.„Trebuie să protejăm dreptul la a protesta pașnic și orice tentativă de a-l suprima prin intimidare nu va fi tolerată”, a adăugat aceasta.Avocatul cupului a calificat decizia de a-i pune sub acuzare ca fiind „descurajantă și cred fără echivoc că nicio infracțiune nu a fost comisă”.Cei doi soți, ambii avocați care locuiesc pe o stradă privată, au declarat că și-au exercitat dreptul de a-și proteja proprietatea.Înregistrările video îi arată pe Mark McCloskey, în vârstă de 63 de ani, și soția sa Patricia, 61, îndreptând armele către protestatarii din fața locuinței lor, aceștia afirmând că mai mulți protestatari i-au amenințat.„O mulțime de cel puțin 100 de persoane a doborât poarta de fier forjat din Portland Place”, o stradă privată unde se află câteva vile impunătoare, "au venit spre casa mea, unde familia mea lua cina afară și ne-a fost frică pentru viețile noastre", a spus el, pentru televiziunea KMOV4.„Eram îngrozit că vom fi asasinați în câteva secunde, că ne va fi incendiată casa și ne vor fi omorâte animalele de companie. Era singuri în fața unei mulțimi furioase”, a continuat el.„E vorba de o proprietate privată. Nu există trotuare sau străzi publice”, a subliniat Mark McCloskey.Într-o declarație ulterioară, cei doi au precizat că sprijină mișcarea Black Lives Matter.Guvernatorul republican al statului Missouri a declarat deja că își va folosi dreptul de a-i amnistia dacă procurorii vor decide să îi pună sub acuzare.