VIDEO Zece mii de ruşi au manifestat pentru susţinerea guvernatorului regiunii Habarovsk, arestat ca suspect de crimă

Serghei Furgal, membru al Partidului Liberal Democrat, a câştigat în 2018 alegerile din provincie în faţa unui contracandidat din formaţiunea de guvernământ Rusia Unită, care îl susţine pe preşedintele Vladimir Putin.

După arestare, guvernatorul a fost dus la Moscova, unde se află acum în arest preventiv. El este suspectat de implicare în organizarea asasinatelor mai multor oameni de afaceri, în urmă cu 15 ani, şi ar putea fi condamnat la închisoare pe viaţă.

Demonstranţii din Habarovsk au mărşăluit pe şoseaua care traversează oraşul. Unii au cerut eliberarea lui Furgal, alţii - un proces deschis şi transparent.

Today’s #protest in #Khabarovsk, east #Russia, is quite sizeable again: some estimates claim up to 30,000 people marched in support of the regional governor Furgal, arrested on murder charges on 9 July



