Deţinuţi americani în Venezuela: Fostul ambasador Bill Richardson a avut o întrevedere cu preşedintele venezuelean

Fostul ambasador american Bill Richardson a avut o întrevedere cu preşedintele venezuelean Nicolas Maduro - pe care SUA vor să-l înlăture de la putere - însă fără a obţine eliberarea unor americani deţinuţi în Venezuela, informează vineri AFP."Sunt fericit că am putut să mă întâlnesc cu preşedintele Maduro pentru a discuta despre posibila eliberare a unor deţinuţi americani şi despre alte probleme umanitare legate de COVID-19", a declarat Bill Richardson, fost ambasador la ONU şi fost guvernator al statului New Mexico, într-un comunicat transmis vineri AFP.Întrevederea a avut loc joi la Caracas, după o primă discuţie telefonică marţi."Regretăm că nu am fost în măsură să obţinem eliberarea americanilor", a adăugat fostul diplomat provenit din rândurile democraţilor şi care continuă să-l numească pe Nicolas Maduro "preşedinte" al Venezuelei, spre deosebire de actualul guvern republican al lui Donald Trump care nu recunoaşte legitimitatea lui la preşedinţia acestei ţări ce traversează o criză profundă.Bill Richardson afirmă că a întreprins această misiune pentru a încerca să-i readucă în SUA pe doi veterani ai armatei americane, Airan Berry şi Luke Denman, arestaţi în cadrul unei obscure tentative ratate de "invazie" în Venezuela pe cale maritimă, în luna mai, potrivit Agerpres.