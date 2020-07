Ungaria va contribui la fondul de redresare al UE numai dacă va fi închisă procedura demarată împotriva sa conform Articolului 7 - oficial Fidesz

Katalin Novák a subliniat: „Ungaria este un stat de drept și așa va rămâne. Hotărârea adoptată în Legislativul de la Budapesta stabilește sfera de acțiune a Executivului la negocierile privind pachetul de salvare. În istoria UE este vorba despre o chestiune total nouă: este vorba de fondul de susținere al generației viitoare a UE, de împrumuturi pe care UE le va contracta pe pieţele financiare mondiale și pentru care țările membre ale UE trebuie să își asume garanții. În acest sens, Parlamentul ungar a stabilit anumite criterii de bază, şi anume: împărțirea banilor trebuie să fie justă, țările mai sărace nu pot primi proporțional mai puțin decât cele bogate și se interzice condiționarea distribuirii banilor pe criterii politice”.”Respectiv, țările membre ale UE să nu fie șantajate cu ideea privind statul de drept, care poate fi folosit ca o măciucă politică”, a spus oficialul ungar, care a adăugat: „Din această cauză trebuie închisă procedura demarată împotriva Ungariei în conformitate cu Articolul 7 din Tratatul de bază al UE. Și acest aspect este inclus în hotărârea Parlamentului ungar”.Katalin Novák a amintit: „În 2011, la Bruxelles au fost analizate și aprobate toate legile noi din Ungaria, inclusiv Legea fundamentală. Acuzațiile lansate în legătură cu statul de drept au fost neîntemeiate. Acum Bruxelles-ul iar începe, în condițiile în care statul de drept nu are o bază juridică în legislația UE. Nici până azi nu există un sistem obiectiv, valabil tuturor, care ar da o definiție clară ”statului de drept”. Ungaria se opune ferm la astfel de proceduri”.„Și nu suntem singurii”, a mai spus Katalin Novák, amintind drept exemplu de Polonia.Vicepreședintele FIDESZ a vorbit și despre faptul că recent a efectuat o vizită la Berlin, împreună cu șeful de cabinet al premierului ungar, Gergely Gulyás. Cu acest prilej s-au întâlnit cu secretarii generali ai CDU și CSU, Paul Ziemak și Markus Blume, și au avut o scurtă discuţie şi cu premierul landului federal Renania de Nord-Westfalia, Armin Laschet, și cu președintele Bundestagului german, Wolfgang Schauble.„Au avut loc discuții utile, în spiritul unei colabări corecte”, a precizat Katalin Novák, care a adăugat că la aceste întâlniri partenerii lor de dialog și-au exprimat nedumerirea din cauză că, în opinia lor, mass-media a informat „isteric” despre situația de urgență instituită în Ungaria din cauza Covid-19.Katalin Novák a mai precizat că „unii reprezentanți ai mass-media deformează realitatea și ca exemplu a amintit de o informație de presă care vorbea despre închiderea Parlamentului de la Budapesta pe perioada stării de urgență. „Este adevărat că instituirea stării de urgență pe termen nelimitat a creat îngrijorări şi ziariștii ungari s-au simțit, probabil, sub presiune din cauza amenzilor date pentru răspândirea știrilor false. Mass-media credibilă este un element indispensabil al democrației, în schimb știrile false deformează realitatea, iar trecerea sub tăcere a unor fapte neplăcute sunt dăunătoare pentru democrație”, a conchis vicepreședintele FIDESZ, Katalin Novák.Despre banii cetățenilor ungari trebuie să decidă cetățenii ungari, a subliniat joi premierul Viktor Orbán, într-un mesaj video postat pe pagina se de Facebook, înainte de summitul UE.Premierul ungar a precizat: „Va fi alcătuit un imens pachet economic, comun, fără precedent, în interesul atenuării consecințelor provocate de epidemia de coronavirus”. „La acesta vom contribui și noi”, a menționat Viktor Orbán, semnalând că porneşte spre Bruxelles, unde „Ungaria se așteaptă la negocieri serioase și bărbătești”.După cum a spus, sunt discuții în legătură cu cine să decidă asupra utilizării mijloacelor financiare. ”Poziția ungară este clară: despre banii cetățenilor ungari trebuie să decidă cetățenii ungari”, a precizat Orbán, care a adăugat: în privința acestei decizii sunt și alți candidați, ”în special birocrații de la Bruxelles”. ”Parlamentul m-a pregătit pentru acest drum.Deputații ungari au adoptat decizii clare pe care eu va trebui să le promovez”, a mai subliniat premierul care s-a referit la Hotărârea adoptată marți de Parlamentul de la Budapesta, la propunerea partidelor de guvernământ, hotărâre care stabilește unele condiții cu privire la susținerea pachetului UE pentru redresarea economiei. Viktor Orbán a adăugat că „despre viitorul cetățenilor ungari pot decide doar cetățenii ungari”.