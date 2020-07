Crimă demnă de Jack Spintecătorul la New York: Un antreprenor tech a fost găsit decapitat și dezmembrat

Departamentul de Poliție din New York a confirmat miercuri într-un comunicat decesul lui Fahim Saleh fără să ofere însă detalii cu privire la crimă.Detectivii au găsit trunchiul lui Saleh în apropierea fierăstrăului electric și ulterior i-au descoperit capul și membrele sortate în pungi de plastic, le-au relatat polițiștii reporterilor sosiți la fața locului.Sora bărbatului a fost cea care l-a descoperit marți după-amiaza iar faptul că fierăstrăul era încă băgat în priză îi face pe detectivi să creadă că sosirea acesteia l-ar fi speriat pe ucigașul care ar fi putut să fugă printr-o altă ieșire, relatează New York Times „Avem un trunchi, un cap care a fost înlăturat, brațe, picioare. Totul este încă la scena crimei. Nu avem însă un motiv”, a afirmat un purtător de cuvânt al poliției pentru Daily News.Saleh, în vârstă de 33 de ani a creat aplicația de ridesharing pentru motociclete Gokada, populară în metropola Lagos din Nigeria până în luna februarie a acestui an când autoritățile nigeriene au interzis toate motocicletele-taxi, cunoscute local ca „okada”Înregistrările camerelor de luat vederi l-au filmat pe Saleh în liftul complexului rezidențial alături de un bărbat în costum negru, mască și mănuși, acesta urmându-l pe antreprenor în apartamentul său, potrivit presei din New York.